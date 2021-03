Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Sixers qui résistent au retour des Nets, pour l’instant

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Melo contre LaMelo, deux triple-doubles manqués, l’Hexagone en forme, un cavalier pyromane, un rappeur qui signe en Pro B et un Pélican de 130 kilos.

Magic – Mavericks : 124-130

Sixers – Pacers : 130-114

Bulls – Nuggets : 112-118

Pelicans – Jazz : 129-124

Spurs – Nets : 113-124 (OT)

Rockets – Cavaliers : 90-101

Blazers – Hornets : 123-111

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit

🚨 THIS IS NOT A DRILL 🚨 pic.twitter.com/2lzxzifB0p — utahjazz (@utahjazz) March 2, 2021

“Watch where Rudy Gobert ends up and look where Zion ends up.” pic.twitter.com/pLHnikgMbh — Ballislife.com (@Ballislife) March 2, 2021

Carmelo Anthony and LaMelo Ball swap jerseys after the game. ✊ pic.twitter.com/fEPuEwGQ80 — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 2, 2021

Nikola Jokic throws it down through contact late in the @nuggets road win! pic.twitter.com/sEza5k8wqs — NBA (@NBA) March 2, 2021

Luka Doncic… just unfair man… 22 years old. pic.twitter.com/8aW5t8hIAE — Nick Angstadt (@NickVanExit) March 2, 2021

rudy does it all pic.twitter.com/ZeACEvzNKC — utahjazz (@utahjazz) March 2, 2021

Nom : Milton Prénom : SHAKE pic.twitter.com/CNrv8RMvhL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 2, 2021

Can’t play better defense on Sabonis than this. Really good discipline from Joel Embiid. pic.twitter.com/4doj07sarE — Harrison Grimm (@Harrison_Grimm) March 2, 2021

BRUCE BROWN THREE OFF THE KYRIE NO LOOK pic.twitter.com/n6CXWs2vvK — Talkin’ Nets (@TalkinNets) March 2, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Nikola Jokic

– Le Top 10 : Clique ICI.

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

01h00 : Wizards – Grizzlies

01h30 : Celtics – Clippers

01h30 : Heat – Hawks

02h30 : Spurs – Knicks

03h00 : Bucks – Nuggets

04h00 : Lakers – Suns

Voilà pour votre récap de la nuit, quatre heures de NBA et sept matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !