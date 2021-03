Devin Booker et Giannis Antetokounmpo élus joueurs de la semaine : c’est bien, maintenant il s’agirait d’en laisser pour les autres

Lundi soir oblige, la NBA a dévoilé ses deux meilleurs joueurs de la semaine passée. Les heureux élus ? Devin Booker à l’Ouest et Giannis à l’Est, deux joueurs qui commencent à se rapprocher d’une discussion pour un trophée en trois lettres.

Pas sélectionné directement au All-Star Game, Devin Booker l’a fait payer à toute la Ligue cette semaine, lui permettant de repartir avec son deuxième joueur de la semaine en l’espace d’un mois. D-Book a mené son équipe à un bilan de 3 victoires pour 1 défaite avec des moyennes de 33 points au scoring à 53,8% au tir en 32 minutes de temps de jeu par match. Plus de points que de minutes donc pour l’arrière de 24 ans, qui a par ailleurs battu son season-high au scoring en plantant 43 points sur la bouche des Timberwolves. Les Suns ont remporté onze de leur treize dernières rencontres et sont actuellement quatrièmes de l’Ouest avec un bilan de 22 victoires et 11 défaites (3 victoires d’avance sur l’actuel cinquième, les Spurs). C’est la deuxième fois de sa carrière que D-Book remporte le trophée de Player of the Week, les deux remportés en l’espace de trois semaines. Il est le premier Sun a recevoir le trophée hebdomadaire à plusieurs reprises en une saison depuis Amar’e Stoudemire en 2007/2008. Non sélectionné par les coachs pour être au match des étoiles en tant que remplaçant, Booker y sera finalement présent après la blessure d’Anthony Davis qui a laissé un poste vacant. Il sera rejoint par son coéquipier Chris Paul. Après un début de saison discret, ce deuxième trophée en trois semaines montre que Booker est de retour à son meilleur niveau. Avec des moyennes de 25,5 points au scoring, l’ancien Wildcats tire pour la première fois de sa carrière à 50% ou plus au tir. Sur le mois de février, Booker a probablement joué le meilleur basket de sa carrière avec 28 points par match à 52% au tir dont 40% de loin. Des stats de All-Star, sans discussion possible.

Twice in one month! Congrats to WC Player of the Week, @DevinBook! #BeLegendary pic.twitter.com/gDGY515s9z — Phoenix Suns (@Suns) March 1, 2021

Mais Booker n’est pas le seul à faire le doublé sur le mois de février puisque Giannis Antetokounmpo repart de nouveau avec le trophée de Player of the Week, trois semaines après avoir remporté son premier de la saison. Après un gros coup de mou, les Bucks ont enfin retrouvé du poil de la bête et l’équipe de Milwaukee est sur une série de cinq victoires de suite. Ils ne sont plus qu’à une victoire des Sixers et de la première place de la Conférence Est. Et pour cause, c’est qu’un certain Greek Freak a décidé de passer à la vitesse supérieure comme le montre la semaine qu’il vient de réaliser : 37 points, 10,7 rebonds, 5,7 assists, 1 interception et 2,3 contres de moyenne, c’est ce qu’on appelle être complet. Indéfendable, Giannis a marché sur ses adversaires. Et en tête d’affiche de ses performances on retrouve sa sortie face aux Clippers dimanche où il termine la rencontre avec 36 points et 14 rebonds, dont 17 points et le dunk de la gagne dans le quatrième quart-temps. Le Grec rappelle qui il est et peu mentionné dans la course au MVP, on sera bien obligé de discuter de son cas s’il continue de jouer à ce niveau avec des Bucks qui se rapprochent dangereusement du top 2 à l’Est. Les excuses vont se faire rares.

🗣 Your MVP discussion is wrong. pic.twitter.com/mKJOisY4tD — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 1, 2021

Giannis et Booker réalisent le doublé sur ce mois de février en remportant chacun deux trophées de joueur de la semaine. Les deux pépères ont dominé de leur talent la Ligue et on les retrouvera sur le même terrain dimanche prochain lors du All-Star Game.