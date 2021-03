Collin Sexton a salement sali les Rockets : 39 pions pour le meneur, douzième défaite de suite pour Houston et… quatre à la suite pour Cleveland

Les Cavaliers enfoncent un peu plus les Rockets en dominant le money time pour valider une quatrième victoire de suite. Collin Sexton a été insolent avec 39 points à 12/20 au tir et a sali encore un peu plus Houston qui enchaîne une douzième défaite de suite. Le tank est de sortie et celui-ci roule au sans plomb 98.

Ca va donc beaucoup mieux du côté de l’Ohio puisque Cleveland, après avoir perdu dix rencontres de suite, vient d’enchaîner une quatrième victoire d’affilée face à de tristounets Rockets. Dans l’antre du Toyota Center de Houston, Collin Sexton a sorti le grand jeu cette nuit en posant 39 points et 8 passes décisives à 12/20 au tir, 4/8 de loin et 11/15 aux lancers, une performance pleine de testostérone qui arrive malheureusement un chouia trop tard pour le All-Star Game. Solide pendant toute la rencontre, le combo-guard a tout aussi brillé dans le money time puisqu’il rentrera au final 13 de ses 39 points dans le dernier quart. Collin a donc grandement participé à l’énorme run des Cavs qui a permis de porter le score de 77-78 Rockets à 90-78 Cavs en 3m30, et si Houston reviendra à six points à trois minutes de la fin… le réveil sera finalement trop tardif pour espérer quoi que ce soit puisque un nouveau shoot de Sexton puis un layup de Dean Wade viendront sceller la rencontre. À noter le nouveau match monstre de Jarrett Allen au rebond (15) qui est venu rappeler au management de Houston le genre de joueur qui leur manquait actuellement pour être une vraie équipe de basket.

Coté Rockets c’est juste… déprimant. Seul John Wall a apporté satisfaction cette nuit en scorant notamment 25 points en première mi-temps et 32 sur l’ensemble de la partie. Mais l’ancien Wizard s’est retrouvé un peu trop seul, notamment abandonné par son compère Victor Oladipo qui continue sa très difficile saison : 20 points à 8/21 au tir, 6 pertes de balle… Dipo n’a toujours pas retrouvé son rythme et on peut commencer à se demander si on reverra un jour le Victor All-Star de 2018. L’attaque texane a craqué au pire des moments et un quatrième quart-temps très mal géré punira donc les Rockets qui, avec ce revers, enchaînent une douzième défaite de suite. L’espoir des Fusées désormais ? Le pick de draft que va récupérer Houston si ça continue à perdre plus que ça ne joue. Les Rockets veulent leur baby star et ce tanking improvisé est peut être un mal pour un bien pour le futur de la franchise.

John Wall doing work ➡️ season high 32 points. 🚀 pic.twitter.com/xaYYGxBqMR — Houston Rockets (@HoustonRockets) March 2, 2021

Collin Sexton is a bad man et les Cavs continuent leur remontada à l’Est, à l’inverse total des Rockets qui, eux, continuent leur descente. En creusant le plus bas possible car en NBA l’or noir n’est pas du pétrole mais Cade Cunningham.