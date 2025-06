Le troisième bilan de franchise de cette saison 2024-25 sur TrashTalk est celui des Charlotte Hornets. Trois comme la spécialité de LaMelo Ball et le nombre de matchs joués ensemble par les leaders de l’effectif. Encore une saison catastrophique en Caroline du Nord…

Ce que TrashTalk avait annoncé

Si Bastien est resté dans la lignée des dernières saisons avec 29 victoires et la onzième place de la Conférence Est, Alex était encore plus ambitieux pour cette équipes des Hornets avec 33 succès et une place au play-in. Il faut dire que le jeune cocon avec LaMelo Ball, Brandon Miller et Mark Williams a de quoi exciter. Les Hexperts espéraient surtout que tout le monde reste en bonne santé.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Si le début de saison, collectivement, n’est pas spectaculaire, il est également très loin d’être mauvais. 5 victoires sur les 12 premiers matchs et des succès grandement expliqués par une entame canon de LaMelo Ball. Le meneur de jeu, d’ordinaire si fragile dispute sans pépin les 18 premières rencontres et tourne à 31,1 points et 6,9 passes décisives de moyenne. Contre Milwaukee, le 23 novembre, le fils de LaVar atteint même les 50 unités pour la première fois de sa carrière. Il semble filer droit vers une nouvelle sélection au All-Star Game…

Et les ennuis commencent, d’abord le mollet siffle puis, presque dans le même temps le poignet. Il revient et fin janvier, c’est sa cheville, toujours aussi sensible qui tourne et même s’il rejouera, de temps en temps entre février et mars, ses deux dernières blessures l’handicaperont toute la saison et il perdra en impact. Dans la logique du tank de sa franchise, il ne dispute pas les dix derniers matchs de la régulière.

Pour Brandon Miller, l’autre joyau de l’effectif, c’est encore pire. Le Sophomore avait également bien commencé avec 21 points de moyenne, mais il n’a disputé que 27 matchs cette saison. Le 15 janvier 2025, face au Jazz, Brandon Miller s’est rompu un ligament du poignet et a du se faire opérer dans la foulée. Déjà qu’avec les deux leaders sur le parquet, le tout début convenable des Hornets a viré rapidement au vinaigre (1 victoire en 18 matchs entre le 23 novembre et le 6 janvier), l’espoir est encore plus faible sans eux.

Le rayon de soleil de l’exercice 2024-25 des Hornets est tricolore, mais ne vient pas forcément du joueur français le plus attendu. Si Tidjane Salaün est monté en puissance sur la fin de saison après des premiers mois compliqués (5,9 points et 4,7 rebonds de moyenne), Moussa Diabaté est devenu une belle histoire en Caroline du Nord. Two-way player en début de saison, l’ancien des Los Angeles Clippers a enchaîné les double-doubles et a “forcé” son équipe à lui offrir un contrat standard sur la durée au vu de ses performances. Le Front Office était même prêt à lui donner les clés de la peinture à la Trade Deadline en envoyant Mark Williams aux Lakers même si tout ne s’est pas passé comme prévu.

En effet, le moment le plus marquant de 2025 à Charlotte est un échec rare (surprenant). Après l’officialisation du trade envoyant Mark Williams avec Luka Doncic et LeBron James contre Dalton Knecht et Cam Reddish, le transfert a été annulé. Les Angelinos ont évoqué un rendez-vous médical manqué par l’intérieur qui, depuis, nie en bloc cette hypothèse. Personne ne sait vraiment ce qu’il s’est passé, mais à son retour, le joueur de 2m13 a été piqué et a réalisé de belles performances comme les 26 points et 16 rebonds contre Dallas.

À noter quand même deux bonnes nouvelles. Seth Curry a eu le meilleur pourcentage à 3-points de toute la NBA cette saison (45,6%) et les joueurs de Charlotte n’ont connu aucun problème judiciaire supplémentaire, ce qui est une immense victoire.

Les Hornets ont terminé la régulière à 19 victoires et 63 défaites, à la 14e place de la Conférence Est. Une tristesse folle puisque, comme depuis des années, on peut lire dans cet exercice quelques promesses, mais surtout beaucoup de frustration. Et si LaMelo Ball reste jeune (24 ans en août), des joueurs de sa classe de Draft comme Tyrese Haliburton et Anthony Edwards enchaînent les Finales de Conférence (à minima) pendant que sa franchise stagne dans le fond de la Ligue.

Et ça ne paie pas forcément puisqu’à la Loterie, Charlotte est un petit peu redescendu, troisième pire bilan de la Ligue, ils sélectionneront avec le quatrième choix, ce qui reste très haut dans une cuvée intéressante. Aucun doute, il faudra sélectionner le meilleur talent disponible et cela pourrait bien être VJ Edgecombe ou Ace Bailey. Alors au Front Office et au coach de trouver comment gérer les lignes arrières l’année prochaine.

La saison des Hornets en quelques articles

L’image de la saison

Ce communiqué de Charlotte pour “fêter” le retour de Mark Williams est une masterclass d’hypocrisie. Un niveau rarement vu jusque-là qui a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. La NBA est un business cruel, certes, mais ce n’est pas habituel d’avoir affaire à ceux qui viennent de vous dégager comme un malpropre. Alors il fallait bien apaiser l’atmosphère… non ?

Pourquoi on peut sourire

Parce que les raisons qui ont poussé Alex à les mettre au Play-In dans la Preview existent toujours. LeMelo Ball, Brandon Miller et Mark Williams ont de nouveau eu le temps de prouver qu’ils avaient du talent. Rajoutez à cela un futur Top 4 de Draft, Tidjane Salaün qui monte en puissance et ça vous fait un noyau de jeunes avec du potentiel. L’organigramme de la franchise a énormément bougé cette saison et Charles Lee, le coach, a montré de belles choses. Il lui faut un petit peu plus de temps pour inscrire sa patte sur le projet. Avec moins de blessures, la hype peut vite revenir en Caroline du Nord.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que le refrain est le même saison après saison et que rien ne change. Il y a même de la régression alors que la franchise ne partait pas de bien haut. À force de demander à LaMelo Ball de rester en bonne santé, il est de plus en plus difficile de croire qu’il en est capable. Personne ne veut jouer dans cette franchise et aider les jeunes à se développer, les résultats ne sont pas fous même lorsque les leaders sont en tenue, et toujours aucun signe de mieux à l’horizon. Il faut une bonne résistance mentale pour supporter cette équipe.

On vous laisse regarder la colonne “matchs joués”…

Et la suite ?

Tous les joueurs majeurs de l’effectif sont sous contrats. Sauf surprise, le changement majeur sera l’arrivée du quatrième choix de la Draft. La meilleure nouvelle pour Charlotte serait un été intelligent avec l’arrivée de vétérans qui pourront montrer la voie aux jeunes et leur expliquer, notamment comment prendre soin de leurs corps. Il faut espérer, encore, une saison avec moins de pépins physiques, pour voir ce que ce groupe a dans le ventre et avec qui construire.

Source stats : TrashTalk