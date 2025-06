La semaine des Françaises en WNBA : Gabby Williams joue comme une All-Star

Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs ou presque une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche, et cette semaine un dossier qui prend de la consistance pour le… All-Star Game !

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Les trois derniers matchs de Gabrielle Gabby Williams ? Trois masterclass. Aux côtés de Skylar Diggins la reine Gabby porte le Storm en ce début de saison, et statistiquement elle est en train de s’imposer, tout simplement, comme l’une des toutes meilleures joueuses de la WNBA toute entière. Gabby prime c’est quand même quelque chose.

Seattle Storm vs Las Vegas Aces : 20 points à 8/16 au tir dont 4/8 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 steal en 33 minutes

Seattle Storm vs Dallas Wings : 18 points à 6/13 au tir dont 1/5 du parking, 5/6 au lancer, 3 rebonds, 4 passes et 3 steals en 31 minutes

Seattle Storm @ Phoenix Mercury : 21 points à 8/10 au tir dont 5/6 du parking, 3 rebonds, 7 passes et 1 contre en 35 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 14,5 points à 48,4% au tir dont 43,6% du parking, 81,8% aux lancers, 3,6 rebonds, 3,6 passes, 2 steals et 0,8 contre en 33,9 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Petit à petit, la Domi fait son nid. Le temps de jeu apparait de plus en plus, chaque rentrée est productive, et si la saison rookie de l’ancienne joueuse de l’ASVEL est partie tout doucement la suite nous fait de l’oeil tant le potentiel est criant à chacune de ses minutes passées sur le terrain. Ça vient, ça arrive, prenez garde.

Seattle Storm vs Las Vegas Aces : 8 points à 4/7 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond et 2 passes en 13 minutes

Seattle Storm vs Dallas Wings : 6 points à 3/4 au tir, 3 rebonds et 1 contre en 11 minutes

Seattle Storm @ Phoenix Mercury : 6 points à 3/5 au tir et 4 rebonds en 13 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 4,3 points à 56,7% au tir dont 0% du parking, 1,8 rebond, 0,6 passe et 0,3 steal en 7,8 minutes

# Marine Johannes (New York Liberty)

Quelques éclairs de génie par ci et par loà, parce que Marine Johannes c’est avant tout ça, du génie au service du basket et de nos yeux. Aux côtés d’un roster de superstars MJ s’est fait sa place en sortie de banc et rentre principalement pour balancer du gros tir et des highlights, plutôt cool ça comme statut, alors à quand la… statue ?

New York Liberty vs Connecticut Sun : 8 points à 3/4 au tir dont 2/3 du parking, 1 rebonds, 6 passes et 1 steal en 13 minutes

New York Liberty @ Washington Mystics : 3 points à 1/2 du parking, 1 rebond et 1 passe en 15 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 5,9 points à 41,5% au tir dont 37,1% du parking, 1,4 rebond, 1,6 passe, 0,8 steal et 0,3 contre en 17,5 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Bria continue de régaler le Sun et son coach français Rachid Meziane. Compliqué collectivement avec une valise de défaite mais ça commence à aller mieux, et individuellement la meneuse a très vite intégré le cinq majeur pour devenir l’une des joueuses les plus importantes du Sun.

Connecticut Sun @ New York Liberty : 5 points à 2/6 au tir dont 1/2 du parking en 17 minutes

Connecticut Sun vs Atlanta Dream : 11 points à 5/11 au tir dont 0/2 du parking, 1/1 aux lancers, 4 rebonds et 6 passes en 26 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 8 points à 37,5% au tir dont 40% du parking, 80% aux lancers, 1,8 rebond, 3 passes et 1 steal en 20,9 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Elle a un peu ralenti la cadence après de très gros matchs, et la rumeur dit qu’elle en garde sous la semelle pour l’Euro. Elle rejoindra d’ailleurs les Bleues dans les prochains jours pour aller toper l’or dans trois semaines, avant de repartir en Californie faire du sale tout l’été. Sacré emploi du temps ça.

Golden State Valkyries vs Minnesota Lynx : 5 points à 2/10 au tir dont 1/7 du parking, 6 rebonds et 3 passes en 28 minutes

Golden State Valkyries @ Phoenix Mercury : 9 points à 4/6 au tir dont 1/2 du parking, 1 passe en 22 minutes

Golden State Valkyries vs Los Angeles Aces : 4 points à 2/7 au tir dont 0/2 du parking et 2 rebonds en 21 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 11,5 points à 36,2% au tir dont 38,2% du parking, 85,7% aux lancers, 6,2 rebonds, 1,7 passe, 0,7 steal et 0,2 contre en 28 minutes

# Carla Leïte (Golden State Valkyries)

Le soufflé est retombé pour Carla, qui perd petit à petit sa place dans la rotation après une ou deux très grosses sorties. Ça va revenir, le basket c’est comme l’accent anglais, c’est en pratiquant qu’on devient pratiquant.

Golden State Valkyries vs Minnesota Lynx : 0 point à 0/2 du parking en 3 minutes

Golden State Valkyries @ Phoenix Mercury : 1 point à 0/1 au tir et 12 aux lancers, 1 passe et 1 steal en 7 minutes

Golden State Valkyries vs Los Angeles Aces : 1 minute de jeu

Les stats de Carla Leïte cette saison en WNBA : 5,4 points à 33,3% au tir dont 17,6% du parking, 76,5% aux lancers, 1 rebond, 1,7 passe et 0,6 steal en 13,3 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Actuellement en prépa pour l’Euro avec les Bleues, elle rejoindra les Valkyries par la suite.

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : –

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Actuellement en prépa pour l’Euro avec les Bleues, elle rejoindra le Sun par la suite.

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : –

# Marieme Badiane (Minnesota Lynx)

Coupée par le Lynx en début de semaine, Marième disputera l’Euro avec les Bleues mais demeure sur le marché pour le moment. Spoiler, ça ne devrait pas s’éterniser.

Minnesota Lynx @ Golden State Valkyries : DNP

Minnesota Lynx vs Phoenix Mercury : DNP

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes

