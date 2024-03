Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. Et les choses se précisent de plus en plus à seulement deux semaines et demie de la ligne d’arrivée. Mais s’il n’y a pas de changement au sein du Top 5, ce n’est pas pour autant qu’il n’y a plus de suspense du tout. Allez, on fait le point !

Stats : 27,4 points / 3,6 rebonds / 6,5 assists / 47,5% au tir

Bilan : 43 victoires – 28 défaites

Dans le dur à cause des blessures avant et après le All-Star Break, les Knicks ont réussi à sortir la tête de l’eau pour repartir de l’avant. Merci qui ? Merci Jalen Brunson. Élu Joueur de la semaine à l’Est il y a dix jours, le meneur de New York a notamment enchaîné deux perfs à 40 points (contre Portland et Sacramento) et continue de briller soir après soir. Les Knicks restent ainsi sur six victoires en sept matchs. Si Brunson poursuit sur sa belle lancée et que l’infirmerie se vide (Mitchell Robinson, Julius Randle, OG Anunoby), NY peut croire au podium de la Conférence Est. Cela méritait bien une place dans le Top 10 du MVP.

Stats : 24,7 points / 12,6 rebonds / 3,6 assists / 2,4 contres / 1,2 steal / 55,3% au tir

Bilan : 40 victoires – 32 défaites

Intégrant le Top 10 de la Course au MVP il y a quinze jours, Anthony Davis a confirmé sa grande forme du moment. La preuve, il a été récompensé par un titre de Joueur de la semaine à l’Ouest ce lundi. Ses performances XXL contre Indiana (36 points, 16 rebonds) et Milwaukee hier (34 points, 23 rebonds, 2 steals, 4 contres) portent les Lakers – sur quatre victoires de suite – en cette fin de saison. Il faut bien ça si Los Angeles veut continuer à croire au Top 8 (voire Top 6) de la conférence. Surtout avec un LeBron qui a la cheville qui siffle. N’ayant pas raté le moindre match depuis début février et tournant à 40 minutes de moyenne (52 contre Milwaukee !) depuis dix jours, AD est sur tous les fronts !

ANTHONY DAVIS BLOCKS DAMIAN LILLARD'S GAME WINNER 🚫

Bucks-Lakers heading for double OT 🍿pic.twitter.com/CuEYIuuLwL

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 27, 2024

Stats : 19,7 points / 13,7 rebonds / 8,3 assists / 60,4% au tir

Bilan : 42 victoires – 30 défaites

Domantas Sabonis a marqué l’histoire cette semaine. Il a établi un nouveau record pour le plus grand nombre de double-doubles consécutifs depuis la fusion ABA-NBA en 1976 : 54 de suite, Kevin Love dans le rétro ! Une régularité exceptionnelle à laquelle il faut également ajouter 25 triple-doubles (record NBA cette saison). Sous son impulsion, les Kings ont remporté six de leurs neuf derniers matchs. Cela reste pour l’instant insuffisant pour prendre place dans le Top 6 de l’Ouest, la bande de Domas s’inclinant lourdement contre Dallas hier. Mais ça n’enlève rien à la saison historique de Sabonis.

Stats : 27,6 points / 6,7 rebonds / 5,3 assists / 1,3 contre / 52,8% au tir

Bilan : 42 victoires – 30 défaites

Vibe chelou à Phoenix en ce moment. Alors que les Suns de Kevin Durant veulent arracher un spot dans le Top 6 de l’Ouest pour éviter le play-in tournament, ils lâchent des matchs qu’ils sont supposés gagner : à Milwaukee sans Giannis Antetokounmpo, ou face aux Spurs sans Victor Wembanyama. Dans le même temps, KD se fait discret puisqu’il n’a pas atteint la barre des 30 points depuis le 11 mars dernier. Difficile dans ces conditions de ne pas perdre du terrain dans la Course au MVP. Durant – désormais huitième scoreur all-time – va devoir se faire violence lors des dix derniers matchs de la régulière, car Phoenix a le calendrier le plus difficile de toute la NBA.

Stats : 26,4 points / 5,5 rebonds / 5,2 assists / 1,3 steal / 46,5% au tir

Bilan : 49 victoires – 22 défaites

Son dunk monumental sur John Collins a fait le tour du monde, à l’image du contre fabuleux qu’il avait réalisé à Indiana début mars. Chaque semaine ou presque, Anthony Edwards nous lâche une énorme dinguerie. Mais Ant-Man, c’est surtout l’homme qui permet aujourd’hui aux Wolves de rester dans la course à la première place à l’Ouest malgré l’absence de Karl-Anthony Towns (et d’autres, comme Rudy Gobert et Naz Reid). Quatre matchs de suite à minimum 30 points sur la dernière quinzaine, impactant en défense, de plus en plus fort au playmaking, et cinq victoires sur les six derniers matchs pour Minnesota. Ça vaut bien une place de gagnée dans la Course au MVP.

ANT CAUGHT A BODY 💀#RaisedByWolves | #NBA pic.twitter.com/RazP1647e0

— Bally Sports North (@BallySportsNOR) March 19, 2024

Stats : 27,3 points / 8,2 rebonds / 4,9 assists / 1,0 steal / 47,3% au tir

Bilan : 57 victoires – 15 défaites

Depuis son match raté à Denver début mars, Jayson Tatum a redressé la barre avec ses Celtics : 30,4 points, 6,3 rebonds et 5,4 passes de moyenne à plus de 42% à 3-points pour JT, et une grosse série de neuf victoires consécutives pour Boston malgré des absences à droite à gauche. Bref, une vraie quinzaine de MVP. Si l’énorme trou d’air à Atlanta avant-hier (défaite après avoir mené… de 30 points) nourrit les quelques doutes qu’on peut toujours avoir sur la capacité des C’s à faire le boulot en Playoffs, Jayson Tatum semble destiné à finir dans le Top 5 du MVP et dans la All-NBA First Team.

Stats : 30,6 points / 11,4 rebonds / 6,4 assists / 1,0 contre / 1,2 steal / 61,4% au tir

Bilan : 46 victoires – 26 défaites

Absent lors des chocs face à Phoenix et Boston au cours de la dernière quinzaine (bobo à l’ischio), Giannis Antetokounmpo a raté l’occasion de faire un statement pour tenter d’intégrer le podium de notre MVP Ranking. Il est revenu depuis pour martyriser le Thunder (30 points, 19 rebonds) et lâcher un énorme triple-double face aux Lakers (29 points, 21 rebonds, 11 passes), mais ça n’a pas empêché les Bucks – enfin au complet – de gâcher une avance de 19 points face à une équipe de Los Angeles privée de LeBron James. Ça fait tâche. À l’heure de ces lignes, le titre de MVP est sans doute le cadet des soucis pour le Freak, qui se demande surtout pourquoi ses Bucks continuent de lâcher des matchs qu’ils devraient gagner.

Stats : 33,9 points / 9,1 rebonds / 9,8 assists / 1,5 steal / 48,7% au tir

Bilan : 43 victoires – 29 défaites

Info du jour : Luka Doncic n’a pas perdu un seul match de basket depuis le 5 mars dernier. Ses Mavericks restent en effet sur neuf victoires en dix matchs et la seule défaite est tombée quand Luka était forfait face au Thunder (14 mars). Paradoxalement, Doncic est un peu moins transcendant que d’habitude mais il est très bien accompagné par Kyrie Irving et Dallas semble avoir trouvé la bonne formule sur le plan collectif. “On joue les uns pour les autres en attaque et en défense” a déclaré le coach Jason Kidd récemment. La bande du Slovène a notamment tapé Denver et Sacramento pour s’installer dans le Top 6 de la Conférence Ouest, de quoi solidifier la place de Luka sur le podium du MVP.

The Mavericks duo of Luka Doncic and Kyrie Irving duo is flourishing 🤝 pic.twitter.com/yWNXYQaZGY

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 27, 2024

Stats : 30,4 points / 5,6 rebonds / 6,3 assists / 2,1 steals / 54,0% au tir

Bilan : 50 victoires – 21 défaites

Monstrueux de régularité cette saison et grand spécialiste des matchs à 30 points, Shai Gilgeous-Alexander a connu une quinzaine globalement en dessous de ses (gros) standards, en témoigne ce rare trou d’air (12 points, 4 turnovers) dans la grosse défaite du Thunder à Milwaukee l’autre jour. La faute à une douleur au quadriceps qu’il traîne depuis une semaine ? Peut-être. Néanmoins, SGA continue de guider les siens et est très bien accompagné par ses coéquipiers (Jalen Williams, Chet Holmgren). Résultat : le Thunder continue de gagner. Cinq victoires en six matchs pour Oklahoma City, qui reste en course pour le premier spot de l’Ouest.

Stats : 26,1 points / 12,3 rebonds / 9,0 assists / 1,3 steal / 58,1% au tir

Bilan : 51 victoires – 21 défaites

La terre est ronde, 2 et 2 font 4, et Nikola Jokic est le MVP de la NBA. Le Joker poursuit tranquillement sa campagne de patron, enchaînant perfs XXL, triple-doubles et surtout victoires. Exceptée la petite sortie de route à Dallas il y a dix jours (défaite avec seulement 16 points en 16 tirs pour Jokic), c’est un sans-faute sur la dernière quinzaine : six victoires en six matchs (notamment contre Minnesota et New York), ce qui a permis à Denver de reprendre la première place de la Conférence Ouest. Si Nikola Jokic reste sur un tel rythme avec les Nuggets, personne n’ira le chercher au sommet du classement.

Nikola Jokić. CLUTCH 🎯 pic.twitter.com/SUVvOWfTfc

— NBA TV (@NBATV) March 20, 2024

Mentions honorables : Kawhi Leonard (Clippers), Zion Williamson (Pelicans), Devin Booker (Suns), LeBron James (Lakers), Tyrese Haliburton (Pacers), Stephen Curry (Warriors), Jaylen Brown (Celtics), De’Aaron Fox (Kings), Paolo Banchero (Magic)