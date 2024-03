Jouant à un niveau de MVP cette année, Shai Gilgeous-Alexander est entré dans une nouvelle dimension. La dimension des superstars, superstars qui possèdent souvent une chaussure signature. SGA pourrait aussi y avoir droit très bientôt.

La chaussure signature, c’est un peu le tampon qui valide votre entrée dans le clan des superstars. Non seulement elle récompense vos superbes performances sur les parquets, mais elle symbolise aussi votre popularité grandissante auprès du public (notamment sur les réseaux sociaux).

D’après Shams Charania de The Athletic, c’est déjà acté, Shai Gilgeous-Alexander est la prochaine star qui va obtenir une chaussure à son nom. Reste à voir avec quel équipementier. En dernière année de contrat avec Converse, SGA sera très courtisé quand il sera libre à partir du mois de septembre.

🚨 SNEAKER UPDATE 🚨

"Industry sources tell me [Shai Gilgeous-Alexander] is the next star in line to receive a signature shoe deal."



March 27, 2024

Si Shai Gilgeous-Alexander n’est pas le joueur le plus spectaculaire ni le plus expressif sur les parquets, il est remarquable de régularité et d’efficacité, et est le visage de l’une des équipes les plus kiffantes/prometteuses de la NBA. En plus de ça, il est hyper clean en dehors des terrains (contrairement à d’autres…). Cerise sur le gâteau : SGA a été élu homme le mieux habillé du monde en 2022, lors d’un sondage réalisé par GQ. Autant dire qu’il y a un vrai potentiel marketing à développer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shai Gilgeous-Alexander (@shai)

Les stars NBA qui possèdent une chaussure signature

Chez Nike :

LeBron James, Kevin Durant, Paul George, Giannis Antetokounmpo, Ja Morant et Devin Booker

Chez Jordan Brand :

Chris Paul, Russell Westbrook, Zion Williamson, Luka Doncic et Jayson Tatum

Chez Adidas :

James Harden, Damian Lillard, Trae Young, Donovan Mitchell et Anthony Edwards

Chez Under Armour :

Stephen Curry

Chez New Balance :

Kawhi Leonard

Chez Li Ning :

Jimmy Butler

Chez 361 Degrees :

Nikola Jokic

Chez Anta :

Kyrie Irving

Chez Puma :

LaMelo Ball

Source texte : Shams Charania (Run It Back)