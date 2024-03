Opposés ce soir au Thunder dans un match qui pouvait potentiellement leur permettre de revenir à une seule victoire des Warriors au classement, les Rockets ont assommé OKC au terme d’un superbe match de basketball et signent leur 10e victoire de suite ! Jalen Green a encore une fois sorti une ligne de patron, avec 37 points, 10 rebonds et 7 passes.

LE match des young cores de l’Ouest. En tout cas, même si le Thunder a largement gagné sur le papier cette compétitions entre projets sportifs fondés sur la jeunesse, la vérité peut changer le temps d’une soirée. Et c’est ce qui est arrivé cette nuit à Oklahoma City. Sans Shai Gilgeous-Alexander, laissé au repos pour une douleur au quadriceps, la marche a été un poil trop haute pour les hommes de Mark Daigneault. Ils ont pourtant réussi à emmener le match en prolongation, mais n’ont pas eu la réserve nécessaire pour plier la rencontre en overtime.

Côté Rockets, 10e victoire en autant de matchs. Meilleure série en cours en NBA, push de fou zinzin pour sortir les Warriors de la zone de Play-in et prendre cette 10e place de l’Ouest. Dommage, ces derniers se sont imposés à Orlando et gardent un succès d’avance. Notez donc le Houston – Golden State du 2 avril, celui-ci risque d’être IMPORTANT. On s’égare, revenons sur la rencontre.

Ce sont les Fusées qui réalisent un départ canon (lol) avec un 15-2. Le Thunder réagit et cela permet au Paycom Center de rentrer dans sa soirée. Ce qui réveille définitivement la salle ? L’énorme poster d’Isaiah Joe sur la ganache de Jeff Green, attention les mirettes.

Dans son sillage, le Thunder revient dans la partie, prend même les devants dans un duel très serré. Josh Giddey a cartonné, tout comme Jalen Williams. Le premier nommé égale son record en carrière et colle 31 points, 7 rebonds et 4 passes, tandis que le second temrine avec 23 points, 5 rebonds, 10 passes, et le gros tir de l’égalisation pour forcer l’overtime.

Une prolongation marquée par Dillon Brooks. Le caractère de cochon des Rockets plante 8 points sur les 20 de son équipe dans la période, avec deux flèches du parking à peine les équipes de retour sur le parquet. Un retard déjà trop compliqué à combler pour le Thunder, qui s’incline 130-126, sans avoir démérité et au terme d’un spectacle de grande qualité.

À noter la superbe prestation d’Amen Thompson, 25 points et 15 rebonds dont… 6 offensifs, une statistique clé de la partie. Jalen Green, MVP sans contestation du match (37 points, 10 rebonds, 7 passes, 2 interceptions à 14/24 au tir dont 7/11 à 3-points) a signifié sa joie après la rencontre, au micro d’ESPN. Même son de cloche chez Ime Udoka, qui note quand même l’absence de Shai pour le match.

“C’était fou, c’était fou. Tout le monde a célébré, crié, tout le monde a été heureux. Je veux dire, on s’est battu pour avoir cette victoire. On a travaillé dur.” – Jalen Green “10 de suite, ça reste 10 de suite, peu importe si Shai est absent ou non. C’est quelque chose de difficile à faire en NBA. Les gars sont fiers de ce qu’ils font, et c’est mérité.” – Ime Udoka.

