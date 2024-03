Les Suns soufflent un coup en s’imposant à Denver (97-104)

Grâce à un Kevin Durant au four et au moulin en attaque comme en défense (30 points, 13 rebonds, 3 passes, 5 contres), les Suns se sont offert une grosse bouffée d’oxygène en triomphant des Nuggets à Denver. Un succès important face au leader de l’Ouest, mais un succès surtout important pour le classement. Phoenix reprend provisoirement la 7e place aux Kings !

Les Suns devaient gagner à Denver. Ils avaient certes la pression, déplacement chez les champions en titres et leaders actuels de l’Ouest oblige… mais surtout la pression imposée par les Kings, les Mavericks et les Lakers. Les trois équipes citées sont à la baston avec Phoenix au classement, et d’ici au 14 avril, toutes les victoires vont être quasiment inestimables en termes de valeur.

Cette nuit, il fallait donc se farcir les Nuggets. Un match d’autant plus compliqué que les Pépites étaient jusqu’ici sur 4 victoires de rang. À domicile, les faire chuter est un défi de taille. Un défi réussi grâce à une prestation collective aboutie, cinq joueurs de Phoenix ayant fini à 10 points ou plus. Kevin Durant a endossé le rôle de patron, avec 30 points. Il perd dans le même temps 8 ballons (ça fait beaucoup) mais on va dire que le scénario du match n’a pas puni sa mauvaise soirée de ce côté.

Oui, car durant le 2e quart-temps, les Suns ont fait le break. Une avance d’une dizaine de points que les hommes de Michael Malone sont parfois venus chatouiller, sans jamais reprendre pour autant les devants. La raison ? Une adresse plutôt mauvaise, notamment à 3-points (10/40) en comparaison avec celle des Soleils (16/33). Là se trouve sans doute une grande partie du pourquoi de la défaite, selon Malone.

“Je pense que mes gars ont joué dur. Est-ce qu’on aurait pu mieux faire ? Oui, bien sûr. Est-ce qu’on aurait pu mettre plus de tirs ? Ça aurait certainement aidé.” – Michael Malone, via ESPN

Nikola Jokic a proposé une rencontre un poil timide offensivement, avec 22 points, 9 rebonds et 10 passes. Cinq joueurs de Denver ont aussi terminé avec plus de 10 points, mais les pourcentages individuels depuis le parking sont faméliques. Tout ça pendant que Kevin Durant a lui réussi à trouver la ficelle efficacement, accompagné par Bradley Beal, Grayson Allen et… Bol Bol (2/2).

Le run des hommes de Frank Vogel en fin de 3e quart a finalement raison des Nuggets, qui ne s’en remettront pas. Victoire assurée pour les Suns, un succès précieux de la bouche de Durant, content que son équipe ait su trouver les ressources pour compenser la défaite cradingue face aux Spurs.

“Je suis satisfait que l’on n’ait pas laissé cette défaite à San Antonio impacter le match suivant.” – Kevin Durant.

Les Suns reprennent la 7e place de l’Ouest aux Kings, qui ne jouaient pas cette nuit. Il faudra attendre vendredi pour valider cette victoire, puisque Kings et Mavericks s’affronteront de nouveau. Dans le même temps, Phoenix ira jouer chez le Thunder. Le match s’annonce compliqué, mais la victoire est loin d’être infaisable.

