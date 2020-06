Le calendrier de la reprise, version Jazz, Thunder et Rockets : franchises au futur incertain cherchent réponses immédiates

La NBA a communiqué dans la nuit de vendredi à samedi le calendrier de la reprise, et du 30 juillet au 14 août ce sont donc les crissements de parquet qui accompagneront le traditionnel combo merguez – binouze estival. Huit matchs à jouer en reprenant du mieux possible le calendrier de base, mais forcément des franchises mieux loties que les autres compte tenu de la présence des 22 meilleurs seulement. On fait le point, franchise par franchise, de ce qui nous attend pour la première quinzaine d’août. Clique droit, enregistrez sous, imprimer, mur du salon, let’s go.

Utah Jazz



Zéro match contre une équipe de l’Est

Utah est à 21-16 contre l’Ouest cette saison

Opening night contre les Pelicans

L’ambiance dans le vestiaire, socomman ?

5 matchs sur 8 avant minuit

Le Jazz risque de se poser beaucoup de questions à son arrivée à Orlando : comment remplacer les 20 pts par match de Bojan Bogdanovic ? Donovan Mitchell va-t-il jouer le pied sur le frein ? Rudy Gobert est-il toujours le bienvenu dans son propre vestiaire ? Les résultats risquent de donner certaines infos aux dirigeants alors que se profile un été bien chargé dans les bureaux (prolongation de Mitchell, possible trade pour Gobert ?).

Oklahoma City Thunder



Top 4 de l’Ouest au programme > Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz

Back-to-Back agréable (Wizards + Suns)

Dernier match immanquable vs Clippers

Rivalité de division pour préchauffer la machine

4 matchs sur 8 avant minuit

Autre équipe qui arrive à Orlando sans savoir de quoi demain sera fait : nos amis du Thunder. Sam Presti peut nous la faire dans la langue qu’il souhaite : personne, et donc lui non plus, ne s’attendait à une telle saison pour OKC. Dans cette optique, les Playoffs sont un sacré bonus pour les fans qui pensaient plutôt mater la lottery à cette période. Pas favoris, CP3 et ses potes peuvent jouer l’esprit tranquille. A voir si un bon parcours donnera envie aux dirigeants de croire en cette équipe ou simplement d’augmenter les prix des trades.

Houston Rockets



Bucks + Lakers au programme

Classique texan : Spurs + Mavs sur le chemin

Match immanquable versus Philadelphie pour finir

GIF yeux Harden le 4 août

2 matchs sur 8 avant minuit

Dans la catégorie des équipes dans le flou, on ne peut pas faire mieux que les Rockets. Les ouailles de Mike D’Antoni vont devoir travailler leurs automatismes vitesse grand V autour d’un nouveau système qu’ils n’ont pas pu expérimenter très longtemps. Comme si cela ne suffisait pas, des rumeurs au Texas indiquent que les dirigeants réfléchissent à un gros rebuild si la victoire n’est pas au bout cette saison. La pression ? C’est dans les pneus.