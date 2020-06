Le calendrier de la reprise, version Lakers, Clippers et Nuggets : la dernière ligne droite de Denver, c’est la Ligne verte

La NBA a communiqué dans la nuit de vendredi à samedi le calendrier de la reprise, et du 30 juillet au 14 août ce sont donc les crissements de parquet qui accompagneront le traditionnel combo merguez – binouze estival. Huit matchs à jouer en reprenant du mieux possible le calendrier de base, mais forcément des franchises mieux loties que les autres compte tenu de la présence des 22 meilleurs seulement. On fait le point, franchise par franchise, de ce qui nous attend pour la première quinzaine d’août. Clique droit, enregistrez sous, imprimer, mur du salon, let’s go.

Los Angeles Lakers

Opening night face aux Clippers

1 seul adversaire hors du Top 8 (Kings)

Test parfait en pré-Playoffs face à l’Ouest : Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets

0 match sur 8 avant minuit



Ça part sur un bon vieux derby des familles histoire de faire monter la sauce puis LeBron et ses… sauces joueront tout ou presque de leurs potentiels futurs adversaires en Playoffs. Dernier match face aux Kings histoire de fêter la première place à l’Ouest, car avec cinq victoires d’avance sur les Clippers il ne devrait pas y avoir de tremblement de terre en Floride, en tout cas pas sur les parquets.

Los Angeles Clippers

Match immanquable vs Dallas (potentiel 1er tour)

That’s a bad shot le 8 août

I’m here to stay le 14 août

Seulement deux adversaires dans le Top 4 de leur conférence

Trois matchs sur huit avant minuit.



Un programme plutôt tranquille pour les hommes de Doc Rivers, ce qui devrait permettre à ce dernier de nous faire croire que Kawhi Leonard a une petite douleur à la cuisse. La seconde place semble leur ouvrir les bras, surtout si le virage Pels, Suns, Mavs, Blazers, Nets est géré sérieusement. L’opening night aura des airs d’Hollywood Boulevard et si les Clippers se font dessus… le match face à Denver le 12 août comptera peut-être triple.

Denver Nuggets



Le finish Lakers + Clippers + Raptors OMG

Un seul adversaire un cran en-dessous (Spurs)

Jokic versus Adebayo pour préchauffer, me gusta

Quatre matchs sur huit avant minuit

Il faudra capitaliser sur la première partie du programme (Heat, Thunder, Spurs, Blazers), car derrière ça va sérieusement se corser. Jazz, Lakers, Clippers et Raptors pour finir, et si Nikola Jokic et sa bande ont le malheur de ne pas enchainer les wins dès le 1er août… la troisième place ne tiendra qu’à un fil. Échauffement parfait en tout cas en vue des Playoffs, pour une équipe qui peut très bien tirer profit de cette bizarroïde fin de saison.