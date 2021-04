Austin Rivers et Yogi Ferrell prolongés avec les Nuggets et les Clippers : un peu de profondeur de banc, ça fait jamais de mal

La dernière ligne droite de la saison régulière est toujours un tournant quitte ou double pour les petits contrats en NBA. ESPN annonce que deux joueurs viennent respectivement de voir leur bail être prolongé jusqu’à la fin de la saison : Austin Rivers avec les Nuggets, et Yogi Ferrell avec les Clippers.

Austin Rivers va pouvoir croquer à pleines dents dans cette fin de saison. Le fils du Doc a convaincu Mike Malone et le front office des Nuggets puisque son contrat de dix jours est sur le point de se transformer en bail jusqu’à la fin de la saison. L’arrière de 28 ans avait été signé par la franchise de la Mile High City le 20 avril, pour pallier la blessure de Jamal Murray, victime d’une rupture d’un ligament du genou gauche, mais aussi celle de Will Barton et Monte Morris. Depuis, Rivers a enchaîné six matchs à 6,2 points, 1.8 rebond et 2 passes de moyenne. Malgré ses 36,8% de moyenne au tir, la signature d’Austin n’a pas paru hostile aux Nuggets car ils savent qu’ils misent sur un garçon d’expérience, coupé le 28 mars par le Thunder après un échange à trois équipes qui lui a été fatal (à lui mais également au Français Vincent Poirier). Avant cela, AR restait sur 21 matchs avec les Knicks depuis le début de saison à 7,3 points, 2,2 rebonds et 2 assists.

The Denver Nuggets are planning to sign guard Austin Rivers for the rest of the season, sources tell ESPN. He’s averaged 24 minutes in five games on a 10-day deal. Nuggets lost guard Jamal Murray for year and are playing without Will Barton now. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 29, 2021

Fracture du quatrième métacarpien (= d’un doigt de la main, pour ceux qui ne seraient pas rhumatologues) pour Patrick Beverley, et Yogi Ferrell avait obtenu un contrat de dix jours pour faire le taf en sortie de banc au poste de meneur. Eh bien, le joueur de 27 ans peut lui aussi souffler, il vient d’obtenir un autre contrat, jusqu’à la fin de la saison avec même 2021-22 en option (année non garantie). Ses trois matchs à 4,7 points et 3,3 passes en 9,7 minutes de moyenne ont suffi pour que Tyronn Lue le fasse entrer dans l’aventure du troisième de la Conférence Ouest. Le bonhomme d’1m83, troisième meneur derrière Reggie Jackson et Rajon Rondo, va donc – même au retour de Beverley qui le rétrogradera encore d’une place – au moins pouvoir goûter aux Playoffs, une première dans sa carrière. Et vu son petit surnom (puisque son vrai prénom est Kevin), Yogi Ferrell devrait prendre la suite des événements avec zenitude, lui qui n’avait eu droit qu’à deux matchs avec les Cavs en janvier dernier.

The Clippers are signing guard Yogi Ferrell for the rest of the season and a non-guarantee on the 2021-2022 season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 29, 2021

En NBA, c’est bien connu, on assure la fin de la saison et les blessures de ses gros joueurs en prolongeant les intérimaires. À voir si l’un des deux venant d’obtenir le précieux sésame peut sortir son épingle du jeu d’ici là, pour obtenir plus que quelques bouts de matchs.

Source texte : ESPN