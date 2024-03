Après la petite nuit d’hier, un énorme programme NBA nous attend avec 24 équipes et 12 rencontres ce soir. Ça va se chauffer dans la course aux Playoffs !

Le programme de la nuit :

0h : Hornets – Cavs

0h : Magic – Warriors

0h : Wizards – Nets

0h30 : Hawks – Blazers

0h30 : Sixers – Clippers

0h30 : Raptors – Knicks

1h : Bulls – Pacers

1h : Grizzlies – Lakers

1h : Wolves – Pistons

1h : Thunder – Rockets

2h : Jazz – Spurs

3h : Nuggets – Suns

Le match à ne pas rater : Nuggets – Suns (3h), mais gardez un œil sur Thunder – Rockets (1h)

Les Suns, défaits à San Antonio, sont au pied du mur. On parle quand même d’une équipe qui aligne tous les soirs (ou presque) Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal (incertain cette nuit). Relégués à la huitième place de la Conférence Ouest, c’est-à-dire un tour de Play-In minimum, une défaite la nuit prochaine serait terrible. Dans le cas où les Lakers s’imposeraient à Memphis (spoiler : probable), l’équipe de LeBron James remonterait à un petit match. Bref, panique à bord, il s’agirait de jouer au basketball dans l’Arizona.

En face, rien de plus que l’équipe la plus monstrueuse du moment. Denver reste sur neuf succès en 10 rencontres, le meilleur bilan de l’Ouest, bref un groupe de champions en titre qui roule parfaitement bien. Qui plus est, on parle des bourreaux de Phoenix l’an dernier en Playoffs. Il y a de la star partout sur le parquet, des enjeux bien comme il faut, c’est presque immanquable.

Dans le même temps, les Rockets et leur dynamique complètement folle passent à l’épreuve du Thunder (privé de Shai Gilgeous-Alexander), deuxième de conférence. Quelque chose nous dit que ça va pas mal jouer au basketball aussi.

Mais aussi …

Les Cavs ont tapé les Hornets il y a deux jours, bis repetita ?

Le Magic – Warriors de minuit s’annonce succulent. Les uns doivent mettre la pression sur les Knicks, les autres sauver leurs fesses à cause de Houston. Game on.

Avec la programmation du jour, s’infliger un Wizards – Nets serait comme prendre un verre d’eau des toilettes dans le restaurant le plus chic de Paris. Et pour le même prix.

Hawks – Blazers, ou l’eau des toilettes légèrement mieux filtrée.

Des Clippers revanchards depuis leur accident de dimanche dernier, il devrait y avoir plus d’action. Nicolas Batum-ico par la même occasion. Et retour de James Harden à Philly !

Immanuel Quickley et R.J. Barrett ne sont pas dans le groupe qui reçoit les Knicks. Dommage, encore un numéro du Kelly Olynyk show.

Les Pacers doivent enchaîner face aux Bulls, les fans des Bulls doivent s’enchaîner face à la saison de leur équipe.

Un Grizzlies – Lakers aurait une belle tête sans aucun absent. Mais on compte les hommes valides sur les doigts d’une main dans le Tennessee. Retour de Brandon Clarke néanmoins côté Memphis.

Les Wolves ont l’espoir de remonter au classement en cas de faux pas d’OKC face aux Rockets de Michael Jordan Jalen Green. Les terrifiants Pistons sont au programme pour cela.

Le Jazz continue sa fin de saison dans l'anonymat, ils affrontent les Spurs d'un Wemby incertain cette nuit.

Les Français de la nuit