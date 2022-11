NBA – Le récap de la journée : la piste Jakob Poeltl aux Warriors, info ou intox ?

C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

D’après Eric Pincus de Bleacher Report, les Warriors songeraient à ajouter de la taille dans leur raquette.

Cette envie soudaine pourrait se satisfaire par l’arrivée de Jakob Poeltl OU Myles Turner à San Francisco.

« Tout le monde me démolit depuis un an. Ça craint », a dit Ben Simmons après le match de la nuit dernière à Toronto.

Faites-en ce que vous voulez, mais l’actu du jour est un peu pauvrissime (c’est Thanksgiving) donc on vous a mis ça.

Une chouette surprise, un lien vers des recettes de cuisine, vous attend en bas de papier.

Sur nos autres réseaux