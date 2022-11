C’est peut-être un détail pour vous, mais pour P.J. Tucker ça veut dire beaucoup : P.J. a fini par retrouver le chemin du panier. Oui, le vétéran n’a inscrit que trois points en 33 minutes, et oui, il n’a shooté qu’à 25%. Mais ne savez-vous pas vous contenter des plaisirs simples de la vie, bande d’ingrats ?

Cinq matchs, douze tirs et très exactement cent quatre-vingt-cinq minutes et vingt-trois secondes sur le parquet : voilà très précisément ce qui sépare les deux derniers paniers de P.J. Tucker. Et soudain, la délivrance. Sans doute un doux bruit de ficelle dans l’enceinte du Spectrum Center de Charlotte, bruit qui permettra peut-être au forward pennsylvanien de mieux dormir cette nuit. Délivrance également pour Doc Rivers, on imagine. Malgré le passage à vide du vétéran, le Doc s’est entêté à conserver Tucker dans le cinq de départ à chaque rencontre. Mais qu’est-ce que j’entends ? Doc Rivers n’aurait pas adapté ses rotations à la situation que son joueur traverse ? J’en tombe de ma chaise. Ou du canapé, comme vous préférez. Mais bref, ce n’est pas le sujet.

À l’évidence, il était plus que temps pour la recrue estivale des 76ers de mettre un terme à cette série all-time. League Sources tells TrashTalk que Daryl Morey, à défaut de rentabiliser le contrat d’Anthony Leon Tucker de son vrai nom, tenterait activement de dump le contrat du vétéran auprès de tous les magasins de bricolage de Pennsylvanie, en incluant dans le package une à deux tonnes de briques, entassées dans un coin du Wells Fargo Center. Aucune réponse des principaux intéressés jusqu’ici, mais soyez certains que la rédaction surveillera cette rumeur jusqu’à la deadline. Mais trêve de plaisanteries, qu’en est-il des stats ? La débâcle de P.J. ne date malheureusement pas d’hier : seulement 4 maigres points de moyenne sur ce début de saison pour le Tuck Wagon, et un ressenti de bout de course. Le P.J. Tucker que l’on voit à Philadelphie n’est clairement pas celui qu’on pouvait voir à Miami la saison dernière, mais on peut imaginer (et surtout espérer) que cette mauvaise passe arrivera à son terme à un moment ou un autre de la saison.

0⃣ P.J. Tucker depuis 𝟒 matchs : ▫️ 𝟎 point en 𝟑𝟎 minutes ✅

▫️ 𝟎 point en 𝟑𝟐 minutes ✅

▫️ 𝟎 point en 𝟑𝟑 minutes ❌

▫️ 𝟎 point en 𝟑𝟕 minutes ✅ ➡️ Seul joueur NBA à réussir 𝟒 matchs d’affilée à 𝟎 point en 𝟑𝟎+ minutes.#BrotherlyLove pic.twitter.com/OkyxD5TlFo — NBA Stats France 🇫🇷 (@nbastatsfrance) November 23, 2022

Ce qui restera en revanche, c’est ce triste record de quatre matchs consécutifs à plus de 30 minutes sur le terrain mais sans le moindre point. On sait très bien que l’apport de Pops Junior ne se limite pas au scoring, loin de là, mais les 76ers pourraient bien avoir besoin de la menace que représente (ou du moins représentait ?) P.J. dans le corner pour sanctionner leurs adversaires plus tard dans la saison, particulièrement à partir de mi-avril…

P.J. se retrouve désormais à la croisée des chemins en quelques sorte. Mais une question reste à élucider : va-t-il utiliser ce nouvel élan pour remettre ses coéquipiers sur les rails, ou simplement relancer une partie de BTP Simulator ?