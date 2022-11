Cette nuit, Tyler Herro a signé un retour victorieux avec le Heat. Absent des parquets depuis le 4 novembre à cause d’une cheville qui sifflait, le nouveau riche de South Beach a retrouvé son poignet magique au meilleur des moments pour casser la baguette des Wizards. Un retour encourageant qui va sûrement faire beaucoup de bien à Miami.

Privé notamment de Jimmy Butler, Max Strus et Duncan Robinson qui squattent l’infirmerie, Erik Spoelstra était tout content de retrouver Tyler Herro hier soir pour affronter les hommes de la capitale. Washington s’était paré de son fabuleux maillot rose, ce qui veut dire que Kyle Kuzma allait jouer son meilleur basket et tout Miami tremblait déjà. Le Kuz s’est lancé dans un mano a mano avec Kyle Lowry mais à ce petit jeu, c’est le plus arrondi des deux Kyle qui a eu le dernier mot.

Si le Heat a triomphé, c’est grâce à un Calorie bien aidé par Tyler Herro. Le Sixth Man 2022 a planté 17 points dont 12 dans le dernier quart-temps. Le petit Tyler aime les calculs simples et les 3-points alors pour arriver à douze unités sur les douze dernières minutes, il a tout simplement balancé quatre bombes du parking dans le money time. Un shooter qui fait ficelle au meilleur des moments, rien à dire, c’est vachement utile et ça permet au Heat de mettre fin à une série de quatre défaites de suite.

Take a look at Tyler Herro’s huge 4th quarter in the HEAT’s win over Washington 🌟@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/F5tPZGGrzA — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) November 24, 2022

Le dernier quart-temps, c’est donc ce que l’on retiendra du retour de Tyler Herro. Avant l’ultime période, le natif de Milwaukee manquait de rythme – surtout dans une première période famélique qu’il a terminé avec un zéro pointé – ce qui est un peu normal quand on a raté les huit derniers matchs de son équipe. La suite ? Petite mise en route dans le 3ème quart-temps avant de monter en température une bonne fois pour toutes. 17 pions, 5 rebonds, 3 offrandes à 6/15 au tir et 5/10 depuis la buvette, retour en douceur, mais plutôt réussi pour le sniper floridien. Le Heat chope une huitième victoire qui lui fait le plus grand bien.

Avec sa 12e place, Miami ne réalise pas l’entame espérée, c’est un fait, Tyler et ses potes seraient bien inspirés de commencer à engranger des victoires pour se faire une place au soleil. Attention, le calendrier n’est pas si facile dans les prochains jours. Après un nouveau match à la maison face à Kyle Kuzma – qui sirote un cocktail sur la plage en slip de bain rose – le Heat prend la route d’un road trip coriace : Atlanta, double dose de trèfle et visite au pays des Grizzlies. Pour la confiance, on a connu mieux et Tyler Herro a tout intérêt à balancer les bombes pour chopper quelques victoires avant de retrouver The Heat’s House pour y accueillir les Pistons, les Clippers et les Spurs. Reste à voir quand le genou de Jimmy Butler sera de retour, le franchise player est déjà annoncé absent pour la prochaine réception des Wizards et son billet d’avion pour le road trip semble hypothétique. En son absence, Tyler Herro doit prendre ses responsabilités : la moindre des choses quand on est aussi bien payé non ?

Tyler Herro a signé un retour encourageant, mais surtout déterminant cette nuit face aux Wizards. L’arrière aura l’occasion de retrouver encore un peu de rythme dès vendredi soir face à ce même adversaire avant de partir pour une série délicate loin de la Floride. Attention à ne pas prendre trop de retard pour le Heat.

Sources texte : Bally Sports Sun: HEAT, ESPN.