Profils Draft NBA 2021 : six gros prospects, six belles analyses, six mixtapes, par ici le récap complet

Chaque année, la Draft NBA représente un point majeur du calendrier de la Grande Ligue. 2021 ne fait pas exception à la règle, bien au contraire vu les prospects XXL qui forment la cuvée actuelle. Alors comme toujours, on a mis les petits plats dans les grands pour vous présenter les stars de demain.

Cade Cunningham

Le grand favori pour être appelé en numéro un par le commish Adam Silver. Déjà NBA Ready et possédant un répertoire offensif bien complet, Cunningham semble destiné à porter le maillot des Pistons la saison prochaine. Une future star si tout se passe comme prévu.

Jalen Green

Monstre athlétique, Jalen Green se voit comme le meilleur joueur de sa cuvée. Et on peut dire qu’il a quelques arguments à proposer, même si Cade Cunningham est considéré comme le top pick cette année. Selon la logique, Green devrait sortir en deuxième position et ainsi filer chez les Rockets.

Evan Mobley

Intérieur polyvalent et capable de peser des deux côtés du terrain, Evan Mobley séduit beaucoup. Là encore, le jeunot n’a pas froid aux yeux, lui qui pense pouvoir devenir un « joueur générationnel », rien que ça. Bon, quand on regarde le profil du bonhomme, c’est pas impossible. Y’a de bonnes chances qu’il atterrisse à Cleveland pour former une raquette très prometteuse avec Jarrett Allen.

Jalen Suggs

Vous vous souvenez de son buzzer incroyable contre UCLA à la March Madness ? Impossible de l’oublier, car c’est clairement l’un des plus gros highlights de la saison. Le combo guard de Gonzaga, convaincant lors de sa seule saison NCAA, représente une autre pépite de cette belle classe de Draft 2021.

Jonathan Kuminga

Avec son copain Jalen Green, Jonathan Kuminga a montré ses talents en G League. Et des talents, il en a plein, notamment sur le plan athlétique. Il ne devrait pas avoir de problèmes pour s’adapter au jeu NBA à ce niveau-là et le potentiel est assez effrayant, alors il faudra le surveiller de près, peu importe où il atterrit.

Scottie Barnes

On termine par Scottie Barnes, le prospect de Florida State qui pourrait intégrer le Top 5 de la Draft 2021. Ailier très solide et potentiel two-way player en NBA, Barnes a ce qu’il faut pour devenir rapidement un joueur d’impact chez les grands. Un vrai pitbull qui en veut, bref tout ce qu’on aime.

C’est bon, vous avez tout ce qu’il faut pour découvrir ou redécouvrir ces profils en vue de la Draft NBA 2021, histoire d’être au taquet pour le grand événement de jeudi soir. Pas d’excuses, c’est le moment de réviser.