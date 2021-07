L’Equipe de France féminine démarre son tournoi cette nuit à 3h : un premier gros test face au Japon, et une heure parfaite pour regarder du basket

Vous faites quoi cette nuit à 3h ? Rien ? Ça tombe bien, car douze Françaises débuteront leur tournoi olympique face au Japon. Allons enfants de la patrie, le jour de se lever à nouveau la nuit pour mater du basket est arrivé.

Marine Fauthoux, Marine Johannes, Alix Duchet, Gaby Williams, Sarah Michel, Valeriane Vukosajlevic, Alexia Chartereau, Diandra Tchatchouang, Sandrine Gruda, Endy Miyem, Helena Ciak, Iliana Rupert. Voici donc les douze filles qui tenteront à partir de cette nuit de faire aussi bien que leurs aînées de… 2012. Il y a neuf ans, Endy Miyem et Sandrine Gruda étaient déjà présentes à Londres pour chanter du Céline Dion médaille d’argent au cou, et les deux anciennes pousseront donc la génération à en faire de même, en espérant éviter Aya Nakamura. Début des hostilités ? Cette nuit, 3h, face au Japon.

Chouette, enfin du basket à une heure normale. Pas de Trae Young, de Giannis Antetokounmpo ou de Devin Booker néanmoins, mais plutôt la vista de Marine Johannes, la science de Sandrine Gruda et la hargne de Sarah Michel, entre autres. Neuf ans après Londres donc, cinq ans après leur quatrième place à Rio, les filles de Valérie Garnier repartent au combat et auront affaire dans leur groupe à… Team USA, même pas peur, au Nigeria et au Japon, pays hôte et donc premier adversaire des Françaises cette nuit. Une équipe qui les avait d’ailleurs battu au premier tour en 2016, mais une équipe qui n’avait pas vraiment la même allure puisque les Japonaises se présentent cette année sans véritable intérieure, alors que les Françaises peuvent pour leur part se targuer de posséder une raquette de Monstars avec Sandrine Gruda, Endy Miye et Helena Ciak notamment. Un premier match qu’il faudra gagner pour se mettre sur une belle pente ascendante, dans la lignée d’un Euro quasi-parfait mais ne revenons pas sur les choses qui fâchent.

Une première sortie pour s’échauffer avant les choses sérieuses, mais attention à ne pas prendre de haut ces Japonaises, même avec dix centimètres de plus en moyenne sous la toise. Allez, on ne change pas une équipe qui gagne, sieste à 22h et réveil à 3h ?