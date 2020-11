D’habitude, en novembre, ça joue au basket : retour sur la NBA à N-1, quand James Harden tournait à 40 points de moyenne en marchant

On a décidé ça un soir au… réveil, chaque dimanche matin et ce jusqu’à nouvel ordre TrashTalk vous proposera de vous replonger dans la NBA à N-1, histoire d’oublier que, logiquement, nos soirées actuelles devraient se dérouler devant du basket et pas au pieu. Il y a un an tout pile ? James Harden tournait à 40 pions par match, Trae Young nous faisait oublier Stephen Curry, et le Elgin Baylor du cyclisme nous quittait.

9 novembre : 40 points pour Andrew Wiggins, 52 pour D’Angelo Russell. Tiens c’est bizarre, on dirait bien que cette saison va être « originale ».

9 novembre : Damian Lillard envoie 60 pions face aux Nets, spoiler il fera encore mieux quelques semaine plus tard. Deux fois.

9 novembre : je vous parle d’un temps durant lequel on appelait encore Pascal Siakam « Franchise P ». On savait rire à l’époque.

9 novembre : Bojan Bogdanovic le coupeur de tête.

9 novembre : Nikola Jokic est clair et net, ne vous demandez plus qui est le meilleur pivot de la Ligue.

9 novembre : la légende de Dion Waiters est en marche.

Donc tout ça c’était le 9 novembre ? Ca va hein, petite journée.

10 novembre : c’est plus Gordon Hayward qu’il s’appelle le type, c’est Pierre Richard.

12 novembre : on vit donc dans un monde où un joueur français a vu son maillot retiré par une franchise NBA. Faut se rendre compte hein.

12 novembre : breaking news, Jayson Tatum a construit une nouvelle ville en quarante minutes à peine. 1-18 au tir, il est où le seau pour vomir ?

12 novembre : on vit donc dans un monde où un joueur NBA tourne à plus de 37 points par match après trois semaines de compétition. Faut se rendre compte hein.

13 novembre : Coby White sur le point de devenir le meilleur joueur de l’histoire des Bulls. Plus que 35 000 points et on est bon.

13 novembre : on vous jure que l’on ne parle pas de Stephen Curry 2016 mais bien de Trae Young 2019.

14 novembre : on vit donc dans un monde où l’on prend du plaisir devant un Hornets-Grizzlies, et le petit Ja Morant n’est pas étranger à tout ça.

14 novembre : update James Harden, je répète, update James Harden.

15 novembre : CARMELO ANTHONY IS BACK !!!!!!!!!!

15 novembre : RIP Poupou, et honneur infini à tous nos deuxièmes.

Voilà pour cette semaine du 9 au 15 novembre… 2019, période faste pour un certain Ramesse et époque bénie lors de laquelle on ne connaissait pas encore l’existence des mots confinement et attestation. C’était pas il y a dix ans hein, c’était il y a douze mois.