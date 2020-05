Top 3 des performances des ailiers cette saison en NBA : ils ont déployé leurs ailes sur les ailes, très original tout ça

Dans le cadre de cette semaine spéciale ailiers sur TrashTalk, la rédaction vous propose de revivre les meilleures performances individuelles faites par un ailier au cours de cette saison 2019-20 de la NBA à travers un classement tout à fait subjectif. Il faut noter que toutes les performances dont nous allons parler ont été réalisées dans des victoires et que nous ne sélectionnons qu’une performance par joueur, parce que c’est nous qui décide et c’est comme ça.

Mentions honorables : Les 39 points et 9 rebonds de Jayson Tatum contre les Clippers, les 46 points de Paul George dans le Minnesota, les 43 points en 29 minutes de Kawhi Leonard contre Cleveland, les 40 points de Andrew Wiggins contre sa future équipe des Warriors, les 39 points à 17/20 au tir de Gordon Hayward à Cleveland, le même total de Kelly Oubre Jr contre les Rockets, les dix 3 points de Duncan Robinson contre Atlanta, les 36 points de TJ Warren à Charlotte, les 38 points de DeMar DeRozan contre le Jazz et enfin les 33 points suivis du buzzer-beater de Bojan Bogdanovic face aux Bucks.

En troisième position, nous retrouvons le lieutenant le plus discret et efficace de la Ligue, Khris Middleton. SI ce dernier a réalisé une saison monstrueuse de propreté et de régularité, il a totalement explosé un soir d’hiver pour montrer que quand il prend les rênes d’un match, il est très dur à arrêter. En cette nuit du 28 janvier, le contexte est parfait. Les Bucks affrontent la pire défense de la Ligue et Giannis Antetokounmpo n’est pas là, c’est donc à l’homonyme de Kate de prendre tous les ballons. Khris Middleton commence tambour battant cette rencontre et livre une masterclass en première mi-temps, 28 points et 7 rebonds à 9/10 au tir et à 6/6 de loin, des stats que la plupart de la Ligue rêve d’effleurer lors d’un match complet une fois dans leur carrière. Dans cette opposition d’attaque, Khris reste en rythme en attaquant beaucoup la lignes des lancers en deuxième période et même s’il est un peu plus maladroit au tir, il reste un véritable poison pour la « défense » de Washington. Milwaukee gagnera ce match 151 à 131 et leur franchise player du soir finira la rencontre avec un career-high de 51 points accompagné de 10 rebonds et de 6 passes décisives à 16/26 au tir, 7/10 derrière la ligne des 3 points et 12/12 aux lancers. Sûrement la plus belle ligne de stats qu’à livré un ailier cette saison mais c’est le contexte de la rencontre qui le fait descendre légèrement dans ce classement.

En seconde position, un joueur qui a changé de sphère cette saison, l’un des favoris au titre de MIP, Monsieur Brandon Ingram. Si le pélican a été monstrueux tout au long de la première partie de la saison c’est un match en particulier qui à laissé bouche bée tous les suiveurs de la Grande Ligue. Le 16 janvier 2020, New Orleans reçoit le Jazz d’Utah, équipe qui est en pleine forme puisqu’entre le 27 décembre et le 27 janvier, l’équipe de Rudy Gobert gagnera quatorze rencontres pour une seule défaite, celle-ci. Et cette défaite n’est la cause d’un seul homme, Brandon Ingram. En effet ce soir là, BI livrera une performance aussi ahurissante sur le plan statistique qu’impressionnante à l’impression visuelle. Une première mi-temps plutôt discrète, 17 points à des pourcentages corrects, mais une seconde de grande classe et surtout une fin de quatrième quart-temps clutchissime qui permet aux Pels de revenir. Il pense même donner la victoire à son équipe en reprenant une avance d’un point à 0,2 seconde de la fin du match grâce à un shoot mi-distance de grande classe sur la truffe de Royce O’Neale mais une faute bête et un lancer réussi de Gobert emmènera les deux équipes en prolongation. Là, accompagné d’un bon Derrick Favors, il clouera l’affaire pour permettre la victoire 138 à 132 de son équipe. Il finira la rencontre à 49 points sur une des meilleurs défenses du pays, 8 rebonds, 6 assists à 15/25 au shoot, 3/8 de loin, 16/20 aux lancers et un ticket bien en poche pour le All-Star Game.

Enfin, en première position, qui d’autre que le King d’Akron, LeBron James. Si ce dernier n’a pas eu d’explosion extraordinaire au scoring comme ses compères, il a étendu son niveau de domination sur tous les aspects du jeu, sa polyvalence à encore un autre niveau. Il est devenu à 35 ans le meilleur passeur de la Ligue sur la saison, preuve de son incroyable capacité d’adaptation dans le jeu. Or le match que nous avons sélectionné est un parfait résumé de sa saison géniale. Le 12 février dernier, les Lakers se rendent dans une des arènes les plus difficiles à pénétrer de la NBA, le Pepsi Center de Denver. A cette période, ce sont les deux meilleurs équipes de l’Ouest qui se rencontrent dans les montagnes du Colorado. Or c’est bien simple, tout au long du match, du premier quart jusqu’à la prolongation, LeBron fera la même chose, de l’excellente défense et un peu de tout en attaque. C’est bien simple, mis à part une tentative pour remporter le match au buzzer du quatrième quart-temps le King ne ratera rien. Il finira le match avec un triple-double monstrueux, 32 points « seulement » mais aussi 12 rebonds et 14 passes à 15/29 au tir. Une masterclass de justesse et la définition même de prendre un match en main, surtout étant donné l’adversité proposée ce soir là.

Les ailiers ont en règles générale brillé cette saison et des performances extraordinaires se sont répondues tout au long de cette dernière. Mais à 35 ans, le patron c’est toujours LeBron et ce quelque soit le classement.