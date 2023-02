Nous sommes le 23 février 2023 et ça y est, c’est jour de reprise. Le All-Star Break prend officiellement fin ce jeudi avec une série de neuf rencontres qui marque le lancement de la deuxième partie de saison. Et au vu des nombreux bouleversements liés à la trade deadline du 9 février dernier, les questions ne manquent pas concernant la vingtaine de matchs qui restent à jouer pour chaque équipe.

Qui pourra défendre sur des Suns en bonne santé ?

Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul, Deandre Ayton. Plutôt pas mal comme quatuor non ? Les Suns ont frappé fort à la trade deadline en recrutant KD et possèdent aujourd’hui une puissance offensive destinée à faire des ravages, notamment sur demi-terrain sachant qu’ils possèdent trois maestros du jeu mi-distance. Néanmoins on peut avoir des doutes concernant l’état de santé des Cactus : Durant revient d’une entorse du genou, Booker a eu des galères à l’aine, CP3 a raté une vingtaine de matchs et a 37 ans. Bref, c’est pas très rassurant tout ça, d’autant plus que Phoenix a sacrifié un peu de profondeur pour s’attacher les services de KD…

Zion Williamson, c’est pour quand le retour ?

Absent des terrains depuis début janvier à cause d’une blessure à l’ischio et récemment victime d’une rechute, Zion Williamson ne possède toujours pas de date de retour. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il n’est pas près de revenir et que les Pelicans doivent continuer tant bien que mal à se débrouiller sans lui. Enchaînant pas moins de dix défaites consécutives sans Zion entre mi-janvier et début février, la Nouvelle-Orléans a connu une chute vertigineuse au classement avant de rebondir juste avant le All-Star Break, sous l’impulsion des belles perfs du revenant Brandon Ingram. On verra quel visage montreront les hommes de Willie Green à la reprise mais une chose est sûre, ils n’iront pas bien loin sans Zion.

Luka Doncic – Kyrie Irving, ça click ou pas ?

Luka Doncic possède enfin sa co-star, les Mavericks faisant all-in pour acquérir les services de Kyrie Irving malgré son statut d’agent libre l’été prochain. Bon évidemment, on connaît le phénomène slovène tout comme les immenses capacités offensives d’Uncle Drew. Mais les deux peuvent-ils maximiser leurs qualités ensemble sachant qu’on parle de joueurs habitués à avoir la balle ? On a envie d’être optimistes, Kyrie ayant déjà brillé aux côtés d’un joueur ball-dominant nommé LeBron et Luka possédant l’intelligence nécessaire pour faire fonctionner tout ça. Par contre, défensivement ça s’annonce pas ouf, surtout que les Mavericks ont lâché un spécialiste défensif (Dorian Finney-Smith) pour récupérer Irving…

Les Lakers new look peuvent-ils accrocher les Playoffs ?

Rob Pelinka s’est bougé. Lors de la trade deadline, le manager des Lakers a recruté Rui Hachimura, Mo Bamba, D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt, lâchant dans le lot Russell Westbrook et un pick de premier tour de draft (entre autres). Pas de doute, le supporting cast autour du duo LeBron James – Anthony Davis est aujourd’hui plus équilibré et plus complet. De quoi s’attendre à une belle remontée des Lakers en vue des Playoffs ? En tout cas c’est l’objectif. Los Angeles est seulement 13e de l’Ouest à l’heure de ces lignes avec un bilan de 27 victoires pour 32 défaites, mais le classement est serré : deux matchs de retard sur le 10e, 3,5 seulement sur le 6e, autant dire que rien n’est joué.

“Les 23 matchs qui restent font partie des plus importants de ma carrière en saison régulière.” – LeBron James

Que va donner l’expérience Russell Westbrook aux Clippers ?

Russell Westbrook n’a pas eu besoin de déménager, mais il a tout de même changé d’équipe. Bye bye les Lakers, bonjour les Clippers. Après l’échec de l’expérience purple & gold, Brodie voudra retrouver des couleurs aux côtés de son pote Paul George ainsi que Kawhi Leonard, et ce sera très intéressant de voir comment il réussira (ou pas) à s’intégrer dans le collectif californien. D’une manière plus globale, on attend de voir aussi si les Clippers (qui ont également recruté Bones Hyland, Eric Gordon et Mason Plumlee) peuvent garder le semblant de rythme qu’ils ont trouvé avant le All-Star Break, pour devenir ce candidat au titre qu’on attend tous.

Les Warriors vont-ils (enfin) trouver leur mojo ?

Depuis le début de la campagne 2022-23, rarement on a senti les Warriors capables de vraiment trouver leur rythme de croisière. Et leur bilan actuel – 29 victoires pour 29 défaites – en est la preuve. Quand est-ce que le champion en titre va-t-il faire honneur à son statut ? Peut-il hausser le ton à l’approche des Playoffs ? La grande gueule locale Draymond Green assure que oui, mais la dernière blessure de Stephen Curry au mollet a encore repoussé l’échéance pour les Dubs. La bonne nouvelle, c’est que Steph progresse dans sa rééducation, de quoi espérer un retour pas trop tardif et potentiellement une fin de saison plus convaincante que les résultats proposés jusqu’ici.

Nikola Jokic, catégorie triple MVP ?

Favori pour remporter un nouveau titre de MVP, Nikola Jokic rentrerait en cas de victoire dans le cercle très fermé des légendes ayant réalisé le triplé, à savoir Wilt Chamberlain, Bill Russell et Larry Bird. Le Joker est effectivement double tenant du titre et continue de repousser ses propres limites : il est en passe de devenir le premier pivot à réaliser une saison en triple-double de moyenne, tout ça en propulsant les Nuggets en tête de la Conférence Ouest. Difficile de rivaliser avec ça, même si Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum ou encore Luka Doncic ne déméritent pas.

Nikola Jokic 1er de la course au MVP selon le dernier sondage ESPN : le triplé pour le Joker, on y va tout droit https://t.co/09Ojba1v0i — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2023

Les Celtics menacés en tête de l’Est ?

Pendant une bonne partie de la saison régulière, il y avait Boston et les autres à l’Est. Les Celtics semblaient tout simplement au-dessus de la mêlée sous l’impulsion d’une attaque inarrêtable et d’une défense retrouvant progressivement son niveau élite. Mais la concurrence s’est réveillée ces dernières semaines : les Bucks ont enchaîné 12 victoires de suite avant le All-Star Break, et les Sixers sont clairement montés en puissance derrière leur duo Joel Embiid – James Harden. Résultat, on a une véritable course à trois pour la première place de l’Est, Boston n’ayant qu’un demi-match d’avance sur Milwaukee et trois sur Philadelphie. Ça promet !

Qui pour jouer les trouble-fêtes derrière le Top 3 de l’Est ?

Les trois équipes qu’on vient de citer – Boston, Milwaukee et Philadelphie – font évidemment partie des grands favoris à l’Est, mais il sera aussi intéressant de voir qui va pouvoir s’incruster au pied du podium pour ensuite jouer dans la cour des grands en Playoffs. On aurait tendance à dire Cleveland, actuellement quatrième du classement et vainqueur de huit matchs sur dix avant la petite trêve de mi-février. Avec le quatuor Garland – Mitchell – Mobley – Allen, c’est vrai que les Cavs ont le potentiel pour frapper fort. Mais n’oublions pas le Miami Heat, jamais bon à prendre et renforcé par l’arrivée de Kevin Love en provenance de… Cleveland. N’oublions pas les Knicks de Julius Randle et Jalen Brunson, sur une bonne dynamique et venant tout juste de recruter le précieux Josh Hart. Quid des Nets new look, qui auront à cœur de rester compétitifs malgré les départs du duo Irving – Durant. Toutes ces équipes devront en tout cas être prises au sérieux, car elles ont les crocs.

Jusqu’où surprendra le Thunder ?

Si on nous avait dit en début de saison que le Thunder serait en course pour les Playoffs au All-Star Break avec un bilan quasiment à l’équilibre, on ne l’aurait pas cru. C’est pourtant le cas aujourd’hui car Oklahoma City est 10e de l’Ouest avec 28 victoires pour 29 défaites, à seulement 1,5 match de la sixième place. Oubliez la course au tanking, la jeune garde d’OKC regarde vers le haut désormais sous l’impulsion de sa superstar Shai Gilgeous-Alexander. Et vu le potentiel qui existe dans le groupe de Mark Daigneault, ce n’est sûrement que le début. Hâte de voir jusqu’où ça peut monter cette année.

Quelle fin de saison pour les Wolves ?

Abordant la saison avec de grosses ambitions suite au transfert XXL de Rudy Gobert, les Wolves n’ont pour l’instant pas répondu aux attentes mais restent en bonne position pour se qualifier en Playoffs (8e avec 31 victoires – 30 défaites), l’Ouest étant très serré mais globalement moins relevé niveau résultats que les années passées. Sachant que Karl-Anthony Towns – absent depuis fin novembre – devrait revenir aux alentours de la mi-mars et qu’il y a eu deux-trois changements à la deadline (départ de D’Angelo Russell, arrivée de Mike Conley et Nickeil Alexander-Walker), on se demande de quelle manière Minnesota va finir sa saison 2022-23. Sans briller ou en se transformant en un outsider sérieux à l’Ouest ?

Les Grizzlies peuvent-ils redevenir des road warriors ?

L’an dernier, les Grizzlies affichaient le troisième meilleur bilan NBA à l’extérieur. Cette saison ? Ce n’est pas du tout le même délire. Memphis est dans le négatif loin de ses bases, affichant seulement 11 victoires en 28 déplacements. Un bilan plutôt inquiétant pour une équipe qui souhaite prendre le pouvoir à l’Ouest et qui ne s’en prive pas pour le crier sur tous les toits. On attend plus de discipline, plus de rigueur, plus de solidité collective de la part des Grizzlies à l’extérieur, eux qui seront testés à plusieurs reprises. Parmi les déplacements sur le calendrier de Memphis : Philadelphie, Denver, Clippers, Lakers, Dallas, Miami, la Nouvelle-Orléans, Milwaukee. Pas simple du tout.

Ja Morant is still fine in the West? pic.twitter.com/B1X6hDKHX8 — NBA Memes (@NBAMemes) February 13, 2023

Quel visage pour les Hawks ?

En début de semaine, les Hawks ont décidé de virer leur coach Nate McMillan après une première partie de saison pas à la hauteur des attentes. Qui le remplacera ? La question reste entière à l’heure de ces lignes, même si plusieurs noms ont déjà commencé à fuiter du côté d’Atlanta. La réponse devrait en tout cas nous donner une indication sur la direction globale que compte prendre la franchise d’ATL, elle qui a connu beaucoup de changements en coulisses ces derniers mois. Les Hawks restent une équipe ambitieuse mais surtout une équipe qui doit trouver une nouvelle forme de stabilité. Aujourd’hui, ils ne sont que huitièmes à l’Est avec un bilan négatif (29 victoires – 30 défaites).

Qui va maximiser ses chances d’obtenir Victor Wembanyama ?

Houston, San Antonio, Detroit, Charlotte. Voilà les quatre équipes aux pires bilans NBA cette année. Trois d’entre elles (les trois pires bilans) auront le plus de chances d’acquérir les services du phénomène français Victor Wembanyama à la prochaine Draft. Pour rappel, la Loterie qui déterminera l’ordre de la Draft 2023 est basée sur la formule suivante : 14% de chances de récupérer le premier choix pour les trois plus mauvaises équipes de la saison précédente, 12,5% pour la quatrième pire équipe, et 10,5% pour la cinquième pire équipe. Qui décrochera le gros lot en juin prochain ?