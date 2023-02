Russell Westbrook change de maillot mais pas de baraque. D’un Los Angeles à un autre, bienvenue chez les Clippers où Paul George, Kawhi Leonard et Tyronn Lue l’attendent pour… bah on ne sait pas trop. Difficile d’anticiper le niveau de jeu de Russell Westbrook lorsqu’il arrive dans une nouvelle équipe. Joueur tout en contraste. On l’adore.

Tyronn Lue veut que « Russ soit Russ ». Ah d’accord, mais quel Russ ? Le Russ Russ ou le Russ un peu moins Russ ? Jusqu’à présent Russell Westbrook est un joueur complexe, capable du meilleur comme du pire, une maxime qui – depuis sont départ du Thunder à l’été 2019 – n’a cessé de lui coller à la peau. Le MVP 2016-17 débarque aujourd’hui chez les Clippers, contenders au trophée Larry O’Brien, où Kawhi Leonard et Paul George sont enfin laissés tranquille par les blessures. Le groupe de Tyronn Lue est 4e de la Conférence Ouest après un démarrage compliqué, et reste sur quatre victoires en six matchs. La dynamique est bonne. L’ambition est retrouvée. Du coup, comment Russell Westbrook perçoit-il son arrivée au sein d’un groupe qui ne manque pas de grand-chose pour jouer le très haut de tableau ? Sa réponse est tirée d’un entretien avec Baxter Holmes pour ESPN.

« Pour moi, il s’agit simplement de trouver ma façon d’aider les autres. C’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et c’est ce que je vais faire : m’assurer que je peux rendre le jeu facile pour tous ces gars qui sont ici, trouver leur place, ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas. Et cela va être un processus pour moi, mais je suis prêt à relever le défi et j’ai hâte d’y être. »

Attention quand même à ce qu’il soit rapide, ce processus. Il ne reste plus que 21 matchs de régulière aux Clippers avant le début des Playoffs. La case vide laissée par le départ de John Wall n’a jamais été bien remplie. La franchise californienne cherche encore et toujours un gestionnaire capable d’orchestrer les offensives avec structure et cohérence. Russell Westbrook dans ce rôle ? Un peu utopiste de l’en penser capable en 2023. Tyronn Lue place toutefois les attentes bien hautes : « Nous voulons qu’il soit le joueur qu’il est, le MVP, le Hall of Famer, tout ce qu’il apporte chaque soir ». Cinquième équipe en cinq ans pour Russ : puissent les Clippers être la bonne.