La semaine des Français en NBA : Evan Fournier retrouve des sensations et Rudy Gobert aimerait juste qu’on lui passe le ballon

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Un duo qui garde le lead du contingent, les premiers points en NBA d’un grand garçon prénommé Petr, un avion qui commence à faire du bruit en G League et quelques soldats qui attendent surtout de quitter l’infirmerie. On fait le point !

# Evan Fournier

Evan a soufflé le chaud et le froid cette semaine mais c’est déjà ça, puisqu’il soufflait quand même très froid depuis une quinzaine de jours. Un match compliqué face aux Bulls, un autre contre les Suns, mais deux grosses sorties face aux Lakers et aux Hawks, démontrant à nouveau qu’il peut être ce leader offensif et vocal dans une équipe des Knicks qui reprend peu à peu du poil de la bête.

Knicks @ Bulls : 3 points à 1/7 au tir dont 0/3 du parking et 1/2 aux lancers, 1 rebond et 1 steal en 23 minutes

Knicks vs Lakers : 26 points à 8/14 au tir dont 6/9 du parking et 4/4 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes en 42 minutes

Knicks vs Suns : 11 points à 4/15 au tir dont 3/7 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 26 minutes

Knicks @ Hawks : 20 points à 7/13 au tir dont 4/6 du parking et 2/3 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 29 minutes

# Rudy Gobert

Rudy Gobert poursuit sa folle série de matchs à 50% au tir ou plus, et si Donovan Mitchell continue de l’oublier, la Gobe ne risque pas de rater de tirs. Toujours aussi impassible et impassable en défense après s’être chicoté avec Myles Turner la semaine passée, Rudy a cette fois-ci géré l’espace aérien face aux Grizzlies, au Thunder et aux Pels, la défaite de la semaine ayant par contre été accompagnée de sa dose de frustration sur une dernière possessions pleine d’égoïsme de la part de Spida. Session rattrapage validée dès le lendemain avec une branlée dans les gencives de NOLA, lors de laquelle le pivot français n’aura pas eu besoin de trop s’employer.

Jazz vs Grizzlies : 23 points à 9/10 au tir et 5/6 aux lancers, 13 rebonds et 5 contres en 33 minutes

Jazz vs Thunder : 15 points à 5/7 au tir et 5/6 aux lancers, 17 rebonds, 2 steals et 5 contres en 39 minutes

Jazz vs Pels : 9 points à 2/3 au tir et 5/10 aux lancers, 10 rebonds, 2 passes et 3 contres en 39 minutes

Jazz vs Pels : 6 points à 2/4 au tir et 2/4 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 27 minutes

# Nicolas Batum

En protocole COVID, Nico aura surtout profité de sa semaine pour se faire une bonne raclette à la maison. On a même des photos pour le prouver.

Clippers vs Mavericks : DNP

Clippers vs Mavericks : DNP

Clippers vs Pistons : DNP

# Frank Ntilikina

Un petit passage début de semaine face aux Clippers puis une blessure au mollet qui l’a tenu éloigné des parquets depuis. Pas de panique, Franky Niggalina sera de retour la semaine prochaine pour backer Luka Doncic.

Mavericks @ Clippers : 3 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking, 1 passe et 1 contre en 9 minutes

Mavericks @ Clippers : DNP

Mavericks vs Wizards : DNP

# Killian Hayes

Encore un blessé, décidément. Le pouce est touché et Kiki devrait retrouver les terrains cette semaine, en espérant qu’il ne participe pas à la bagarre générale prévue ce soir avec les Lakers.

Pistons vs Lakers : DNP

Pistons vs Heat : DNP

Pistons @ Bucks : DNP

Pistons @ Clippers : DNP

# Théo Maledon

Deux bonnes perfs en G League (voir ci-dessous) et Théo a même eu droit à un petit extra mercredi face au Jazz, lors duquel il n’a pas démérité malgré la défaite. Le Process est en marche, encore quelques jours/semaines en Ligue 2 avant de revenir casser des bouches en NBA ?

Thunder @ Hawks : DNP

Thunder vs Jazz : 6 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking et 4/4 aux lancers et 2 rebonds en 13 minutes

Thunder vs Wizards : DNP

# Timothe Luwawu-Cabarrot

On ne change pas une équipe qui gagne, sauf hier face aux Knicks. Tim Cabs reste un joueur de bout du banc à Atlanta, mais mieux vaut encore avoir sa chance de temps en temps dans une équipe qui tourne plutôt que d’avoir un bras en mousse. Ouep, on n’avait rien à dire de plus intéressant.

Hawks vs Thunder : 0/2 au tir dont 0/1 du parking en 1 minute

Hawks @ Spurs : 1 points à 1/1 aux lancers et 2 passes en 4 minutes

Hawks @ Grizzlies : 5 points à 2/2 au tir dont 1/1 du parking et 2 rebonds en 6 minutes

Hawks vs Knicks : 3 points à 1/4 du parking et 2 rebonds en 13 minutes

# Petr Cornelie

Alleluia, Petr Cornelie fait dotrénavant partie de la grande famille des joueurs français ayant get buket en NBA. Une entrée en jeu dans le garbage time face aux Bucks, un poster sur Sandro Mamukelsahvili et un alley-oop converti, direction le Slam Dunk Contest pour le Zach LaVine de Calais ?

Nuggets @ Suns : 0 point à 0/2 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 7 minutes

Nuggets @ Blazers : 0 point à 0/1 au tir et 2 rebonds en 3 minutes

Nuggets vs Bucks : 4 points à 2/3 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond et 1 passe en 3 minutes

# Killian Tillie

Douze minutes offertes grâce à un blow-out orchestré par les Hawks, et Kiki en a profité pour mettre quelques tirs pendant que son copain Yvounet s’éclatait en G League.

Grizzlies @ Jazz : DNP

Grizzlies vs Raptors : DNP

Grizzlies vs Hawks : 7 points à 3/4 au tir dont 1/2 du parking, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 12 minutes

# Joel Ayayi

Rien à se mettre sous la dent pour Joel Aï aïe aïe cette semaine et pour cause, difficile de se faire une place dans une équipe qui tourne aussi bien, surtout si Bradley Beal commence à mériter de nouveau ses 42 minutes par match.

Wizards vs Hornets : DNP

Wizards @ Pelicans : DNP

Wizards @ Thunder : DNP

Wizards @ Mavericks : DNP

Et en G League ça joue aussi…

Jaylen Hoard

Blue @ South Bay Lakers : 6 points à 2/9 au tir dont 1/1 du parking et 1/1 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 27 minutes

Blue @ Agua Caliente Clippers : 9 points à 3/5 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 au lancer, 10 rebonds, 1 passe et 1 steal en 29 minutes

Théo Maledon

Blue @ South Bay Lakers : 14 points à 6/15 au tir dont 2/4 du parking, 8 rebonds, 2 passes et 1 steal en 33 minutes

Blue @ Agua Caliente Clippers : DNP

Olivier Sarr

Blue @ South Bay Lakers : 2 points à 0/2 au tir et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 7 minutes

Blue @ Agua Caliente Clippers : 15 points à 5/10 au tir dont 0/1 du parking et 5/5 aux lancers, 7 rebonds et 1 passe en 23 minutes

Yves Pons

Memphis Hustle vs Austin Spurs : 18 points à 6/11 au tir dont 2/4 du parking et 4/4 aux lancers, 7 rebonds et 1 steal en 36 minutes

Memphis Hustle vs Austin Spurs : 15 points à 6/10 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 2 steals et 1 contre en 32 minutes

Axel Toupane