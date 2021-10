Programme NBA : les Nets reçoivent les Bucks pour le choc de la nuit, Kyrie Irving a donc prévu une soirée Netflix

Déjà cinq soirées de pré-saison derrière nous et alors qu’on sort d’une nuit plutôt tranquille, ce week-end commence parfaitement avec un programme bien chargé. Un Cavs – Pacers en guise d’apéro d’une nuit blanche à prévoir avec sept matchs, dont trois qui sortent clairement du lot… Jusqu’au bout de la nuit comme on dit.

# PROGRAMME NBA DU 8 OCTOBRE 2021

1h : Cavaliers – Pacers

1h30 : Nets – Bucks (sur beIN Sports 4)

2h : Bulls – Pelicans

2h30 : Mavericks – Clippers

2h30 : Spurs – Heat

3h : Nuggets – Timberwolves

4h : Warriors – Lakers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nets – Bucks (1h30) : on aurait pu avoir un Giannis vs KD, on aura finalement un petit Cam Thomas vs Jordan Nwora. Les grandes bouilles des deux géants devraient tout de mêmes se présenter sur le banc ou dans les tribunes, celle de James Harden au strip-club du coin et Kyrie suivra le tout depuis sa télé. On aurait également pu voir notre Sekou national mais il ne circule déjà plus dans Brooklyn et on devra donc se contenter d’une bataille intérieure entre Paul Millsap et LaMarcus Aldridge d’un côté et le frère de Giannis et l’ancien de la maison Brook Lopez de l’autre. Cette confrontation sera surtout l’occasion d’observer la bataille des coachs avec les ajustements tactiques de Bud et Stevie qui devront déjà travailler leurs rotations et se jauger… en prévision des finales de conf’ en mai ?

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Evan Mobley sur sa lancée face à Turner et Sabonis ? Jarrett Allen toujours vivant après l’assassinat perpétré par John Collins ?

Nickeil Alexander-Walker et Trey Murphy vs Lonzo, DeMar et Carushow

Anthony Edwards et KAT vs MPJ et Jokic

qui filochera le plus entre AD et Steph Malik Monk et Jordan Poole ?

Malik Monk et Jordan Poole ? la jeunesse et la fougue de l’arrière-garde des Spurs vs la folie de Tyler Herro et l’expérience et Kyle Lowry

les minutes de nos frenchies Petr Cornelie, Joel Ayayi et Frank Ntilikina

Et surtout, qui de LeBron ou Westbrook aura le plus bel outfit dans les tribunes ?

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve ce soir à partir de 1h pour zieuter du côté de l’Ohio !