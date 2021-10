« NBA Lane » – dans les coulisses du tournage : si vous voulez voir Kareem chambrer Dirk sur son sky-hook, c’est par ici

Vous l’avez forcément vu passer sur les réseaux sociaux : « NBA Lane », le court-métrage de trois minutes de la NBA pour fêter les 75 ans de la Grande Ligue cette saison. Un petit chef-d’œuvre, avec tout le gratin du basket d’aujourd’hui et d’autrefois qui s’est réuni. Forcément, ça a donné des moments épiques dans les coulisses du tournage.

Réunir la grande famille de la NBA dans un seul endroit, ce n’est pas une mince affaire avec les emplois du temps chargés de chacun. Mais pour les 75 ans de la plus célèbre des ligues de basket de la planète, tout le monde ou presque s’est plié au grand jeu des retrouvailles, des plus anciens ou plus jeunes. Et c’est bien ça qui nous donne le sourire avant tout. Magic Johnson qui félicite Trae Young pour ses derniers Playoffs, Oscar Robertson qui donne des conseils à Donovan Mitchell, Robert Horry qui explique à Zion Williamson comment planter un 3-points dans le money time… c’est cooool à voir. Mais parfois, bonjour le choc des générations. Quand Kareem Abdul-Jabbar a vu Dirk Nowitzki galérer pour rentrer le moindre sky-hook, il n’a pas pu s’empêcher de le chambrer. « C’est dur ton shoot » dira Dirk, bah ouais gars c’est pas un one-legged fadeaway. Autant de moments finalement assez uniques, qui permettent de voir une autre facette de ces stars qui animent nos nuits aujourd’hui ou qui ont marqué l’histoire de la Grande Ligue par le passé.

Dingue, c’est bien le mot. Avoir autant de grands noms du basket au m², autant de greatness au même endroit, ça n’arrive pas tous les jours. Et le produit final est juste magnifique, avec des hommages et des références dans tous les sens ainsi qu’une énorme dose de créativité. Pas de doute, tout le monde a bien bossé, tout le monde a adhéré à fond au projet, chacun montrant des qualités d’acteur plus ou moins élaborées.

« On parle beaucoup de la famille NBA. Mais comment peut-on réunir cette famille et faire participer les fans ? On s’est dit qu’il n’y avait pas de meilleur endroit sur Terre que celui pouvant réunir les légendes, les stars actuelles et les joueurs qui montent. ‘NBA Lane’ représente une belle façon de faire cela. »

Pour ses 75 ans, la NBA a décidé de faire les choses en très grand et ça va durer toute la saison. Entre un logo spécialement conçu pour l’occasion, le Top 75 all-time qui sera bientôt révélé courant octobre et les multiples hommages qui auront lieu, la Ligue tient plus que jamais à honorer son passé, mais aussi son présent et son futur.

Source texte : NBA

