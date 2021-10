Deni Avdija devrait faire son retour ce samedi : on préchauffe gentiment, il y a une saison sophomore à assurer

Absent des terrains depuis avril et une méchante fracture à la cheville, Deni Avdija devrait enfin faire son retour chez les Wizards. Après une saison rookie contrastée, l’Israélien va tenter de franchir un palier avec D.C.

Il incarnait beaucoup d’espoir pour la saison de Washington mais malheureusement, l’an I de Deni Avdija n’aura pas été un long fleuve tranquille. Entre le temps d’acclimatation à un nouveau pays, un rôle plus ou moins régulier dans la rotation de Scott Brooks et une grosse blessure en avril, le désormais ex-rookie en a bavé. Avec 6,3 points, 4,9 rebonds et 1,2 passe décisive à 41,7% au tir en 23,5 minutes de moyenne, impossible d’aller se battre pour la course au meilleur rookie mais la pépite a quand même montré, par séquences, quelques promesses intrigantes pour la suite. Ayant enfin reçu le feu vert du staff médical pour enchaîner les 5vs5 à l’entraînement, l’ailier devrait faire son retour samedi (rendez-vous 1h du mat’) pour la réception des Knicks d’Evan Fournier. Un retour qui ravit Wes Unseld Jr., même si ce dernier modère ses attentes pour cette reprise qui devrait être très tranquille. Des propos retranscrits par

« C’était bien de le voir faire tout l’entraînement. C’est un bon signe et je pense que c’était bon pour lui, juste pour le tester un peu et voir où il en était. Il est évident que sa condition physique n’est pas ce qu’elle devrait être, mais c’est normal. » […] « Il a montré quelques fulgurances, et c’est ce que nous cherchions, c’est ce que nous nous attendions à voir. Je suis ravi à l’idée de le remettre dans le bain, nous verrons comment il se comporte samedi. »

Avec l’arrivée d’un nouveau coach aux manettes et vu les nombreux mouvements dans le roster (Dinwiddie, Harrell, Kuzma, Caldwell-Pope), c’est un nouveau départ pour le numéro neuf de la Draft 2020 et il devrait pouvoir gratter pas mal de minutes. Aux dernières nouvelles, c’est KCP qui devrait obtenir le poste 3 dans le cinq de départ mais le coach de D.C a dit tout le bien qu’il pensait de son jeune ailier. On ne serait pas surpris s’il lui donnait un rôle important avec la seconde unit, notamment grâce à des belles capacités de playmaking qui ne demandent qu’à être mieux utilisées. En même temps avec Scott Brooks, c’est difficile de faire pire…

Deni Avdija devrait faire son retour ce samedi pour un premier match de présaison et c’est une excellente nouvelle pour la franchise de Bradley Beal. On préchauffe gentiment, l’important est de récupérer du rythme avant une belle saison sophomore. Dans une Conférence Est qui n’en finit plus de se renforcer, ça ne serait pas du luxe pour aider les Wizards à gratter un spot en Playoffs.

