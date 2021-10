Focus sur Trey Murphy III : le sniper bombarde la pré-saison de son talent et les Pelicans se frottent les mains

Très bonne surprise de l’été et du début d’automne à NOLA, Trey Murphy a débarqué dans la Grande Ligue avec l’étiquette de l’un des meilleurs snipers de sa cuvée de Draft. Beaucoup d’espoirs sont placés sur le sniper en Louisiane, et au vu de ses récentes perfs, le gamin a clairement l’air de boire la pression à grandes gorgées.

Vous connaissez tous la loi de Murphy ? Mais si la fameuse phrase qui dit « tout ce qui est susceptible de mal se passer se passera mal ». Et bien laissez-nous vous présenter la loi de Trey Murphy : « tous les shoots que je suis susceptible de rentrer, je les rentrerai ». C’est en tout cas ce que doit se dire notre sniper tant toutes les bombes qu’il envoie depuis sa Draft semblent faire mouche. En quatre matchs pour autant de victoires en Summer League, TM3 nous a ainsi pondu des moyennes de 16,3 points, 7 rebonds et 3 passes à 56 % au shoot dont 44% depuis la mare aux canards, stats bien grasses et propreté évidente qui lui ont valu d’être nommé dans la All-Summer League First Team. L’accomplissement n’est pas énorme certes, mais mérite tout de même d’être souligné, surtout pour un 17ème choix de Draft. En sortie de la fac de Virginia, le stretch four nous avait proposé une pointe à 26 unités pour son premier match contre les Bulls et une autre à 22 plaques contre les Warriors ponctué par un game-winner bien malin, de quoi nous faire saliver en attendant ses débuts en pré-saison.

On pouvait alors se dire qu’il est facile de dominer dans un mini tournoi d’à peine deux semaines rempli de bonhommes galérant à accrocher un spot NBA et obligés de se priver de vacances pour jouer l’été dans l’infime espoir d’être repérés par une franchise… sauf que notre Mikal Bridges 2.0 continue désormais à dominer pendant la pré-saison face à de vrais joueurs NBA expérimentés. Le rookie des Pels a ainsi déjà claqué un blackjack 21 au museau des Loups et vient d’en rajouter une vingtaine face au Magic. Trey le trois porte définitivement (trey) bien son nom puisqu’il a déjà filoché une douzaine de trois-points pour seulement dix-neuf tentatives sur ces deux rencontres. Le garçon de 21 ans est jusqu’ici tout bonnement inarrêtable et pas même une tornade ne semble capable de dévier ses shoots du droit chemin, direction le cercle.

Trey Murphy III heats up from deep in the @PelicansNBA win! #NBAPreseason Nickeil Alexander-Walker: 19 PTS, 5 3PM pic.twitter.com/gRTn5ClVfm — NBA (@NBA) October 7, 2021

.@treymurphy is 12-19 from3️⃣ so far in preseason 🙌 pic.twitter.com/3O9PhZ6Lsi — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 7, 2021

C’est bien beau tout ça, mais des garçons qui performent avant leurs réels débuts dans la Ligue et qui n’arrivent pas à transformer l’essai une fois leur carrière véritablement lancée, on en a vu des dizaines dans l’histoire. Rien ne garantit à 100% que notre ami Trey ne rejoindra pas cette caste malheureuse mais on a quand même énormément de mal à se dire que son poignet magique va disparaître du jour au lendemain. Avec Devonte’ Graham, NAW et Kira Lewis déjà présents, les Pels n’ont pas besoin de ball handlers et le profil de spécialiste du catch & shoot de TM3 s’associera donc parfaitement au duo Zion – Ingram pour leur ouvrir des espaces dont ils auront bien besoin. Avec Josh Hart, le rookie pourrait donc bien constituer un duo de forwards snipers parfaits pour Willie Green et particulièrement apprécié de la bestiasse Jonas Valanciunas. Ses qualités sont de celles qui s’intègrent parfaitement à n’importe quel système dans la NBA actuelle, particulièrement dans le Bayou. Certes, on voit mal Treytrey atteindre de tels pourcentages sur une saison complète, mais difficile de l’imaginer perdre sa capacité à filocher, car le shoot c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas.

New Orleans tient là l’un des possibles plus gros steals de Draft de ces dernières années et c’est assez rare pour le souligner. On surveillera les premières joutes en saison régulière de Trey, pour voir si notre sniper ne nous donnera pas tort et surtout si la Summer League et la pré-saison sont définitivement à jeter aux oubliettes ou non.