Montrezl Harrell estime qu’il a perdu une saison à Los Angeles : ça tombe bien, les Lakers pensent pareil

Envoyé aux Wizards dans le trade de Russell Westbrook, Montrezl Harrell ne gardera pas un souvenir impérissable de son expérience aux Lakers. Alors qu’il vient de reprendre la compétition avec Washington, l’intérieur n’a pas manqué l’occasion d’envoyer un tacle à son ancienne équipe.

13.5 points, 6.2 rebonds à 62% au tir en 23 minutes. « Statistiquement parlant », la saison de Montrezl Harrell aux Lakers n’a rien d’un échec cuisant. Pourtant, la fin de parcours a été particulièrement compliquée à vivre pour l’ancien energizer des Clippers. Cloué sur le banc pendant presque toute la série contre Phoenix, le bulldog a rongé son frein, envoyant quelques piques sur Twitter pour critiquer le choix de son staff de ne pas le faire jouer. Éliminé au premier tour des Playoffs, sans avoir eu l’occasion de se montrer, autant dire que le joueur avait d’autres ambitions au moment de passer dans l’autre camp de L.A. Le principal intéressé n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler au micro de Chase Hughes, qui suit les Wizards pour NBC Sports Washington.

Montrezl Harrell on how he views his opportunity with the Wizards: "I didn't really get to be utilized how I wanted to be last year. I damn near felt like I had a season off."

— Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) October 6, 2021