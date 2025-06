On enchaine ce soir avec le Game 2 de ces Finales NBA, après un premier épisode succulent conclu par une méga cerise sur un giga gâteau. Pour l’instant c’est le Thunder qui est dans la cuisine et qui bouffe ce que les Pacers préparent.

Après l’exceptionnel Game 1 entre le Thunder et les Pacers, on est en droit de se poser cette question : comment OKC peut-il lutter contre une équipe au mood si positif, à qui rien ne semble pouvoir arriver…

En conférence de presse postgame les joueurs de Mark Daigneault se rejoignaient plus ou moins dans un discours commun : “on connait la route”, “on sait ce que c’est de perdre dans une série et devoir rebondir ensuite”, etc. De la positivité évidemment, et honnêtement on ne sent pas de branlebas de combat à OKC, mais plutôt une équipe sûre de ses forces.

Mais est-ce la bonne stratégie à adopter ?

En effet, si face aux Grizzlies et aux Wolves le suspense fut assez inexistant et que la série en sept contre les Nuggets fut au final assez bien gérée, si si, sur cette finale on sent clairement que les Pacers ont une vraie chance d’inquiéter SGA et sa bande. Depuis un moment déjà on sait que Tyrese Haliburton and co. ne sont pas là pour rien, et le Game 1 a prouvé que chaque match serait une énorme bataille, c’est les Finales NBA là, pas la Coupe d’Ardèche.

Beaucoup d’ajustements à faire pour le Thunder, au niveau du coach comme au niveau de certains joueurs qui ont des choses à se faire pardonner depuis jeudi (Chet Holmgren et Jalen Williams notamment), alors qu’Indiana se pointera ce soir au Paycom Center sans une once de pression négative, après avoir fait – déjà – une belle partie du job au Game 1.

2h du matin pour l’horaire, avec le sourire évidemment, car on a attendu toute l’année pour vivre ce genre de moments. Et n’en déplaise aux énervés, cette finale est incroyable, sur le terrain et dans tout son storytelling. Allez, vite, une sieste et on se retrouve tout à l’heure pour mater la brouette d’Hali et/ou un 40/10/10 de SGA ?

