Tiago Splitter quitte le Paris Basketball pour s’offrir une nouvelle expérience dans la Grande Ligue. Ce sera chez les Portland Trail Blazers, en tant qu’entraîneur assistant dans le staff de Chauncey Billups.

Après Tuomas Iisalo l’année dernière, voilà qu’un autre coach du Paris Basket débarque en NBA, et cette fois c’en est un qui connaît bien la maison. Ancien pivot des Spurs, Tiago Splitter va pouvoir retrouver les parquets NBA dès la saison prochaine mais dans un tout autre rôle. Celui d’assistant de Chauncey Billups du côté de Portland.

Tiago Splitter reportedly returns to the NBA as a Portland Trail Blazers assistant coach after leading Paris to the EuroLeague Playoffs ✍️

Read more: https://t.co/dEj8rbRNFb pic.twitter.com/dpGksIvHQk

— BasketNews (@BasketNews_com) June 8, 2025

Loin d’être un coup d’essai pour le Brésilien qui, après avoir pris sa retraite de joueur en 2017, avait bossé pour les Nets de Brooklyn de 2019 à 2023, puis pour les Rockets en 2024 avant de débarquer dans la Ville Lumière en tant que head-coach. Frais de cette expérience française durant laquelle il a déjoué tous les pronostics en envoyant Paris jusqu’aux Playoffs d’EuroLeague, Splitter se sent désormais prêt à retrouver la Grande Ligue.

Bis repetita pour le Paris Basket qui voit une nouvelle fois son coach partir pour le continent américain. Tuomas Iisalo lui, est finalement devenu l’entraineur principal des Grizzlies après moins d’une saison passée sur les bancs NBA, on ne peut que souhaiter le même destin à Tiago Splitter.

Source texte : Basket News