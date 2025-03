Encore une belle nuit de basket qui nous attend avec huit matchs sur le programme NBA, dont un Warriors – Knicks qui devrait vous permettre de rester bien réveillé.

Le programme NBA du soir

23h : Nets – Celtics

0h : Pistons – Thunder

1h : Rockets – Bulls

1h : Grizzlies – Heat

1h : Bucks – Pacers

1h30 : Spurs – Pelicans

1h30 : Warriors – Knicks

2h : Nuggets – Wizards

Le match à ne pas rater : Warriors – Knicks

Golden State a remporté 13 matchs sur 14 avec Jimmy Butler, les Warriors sont sur six victoires consécutives et ont intégré le Top 6 de l’Ouest, Jonathan Kuminga est de retour, tandis que Stephen Curry vient d’attendre la barre des 4 000 tirs à 3-points marqués (!!) en carrière. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes à San Francisco.

Les Knicks, de passage dans la Baie ce samedi, auront à cœur de faire tomber les Dubs de leur petit nuage.

Privés de Jalen Brunson, les hommes de Tom Thibodeau restent sur deux victoires de suite dans leur road-trip à l’Ouest, la dernière à Portland grâce à un énorme buzzer-beater de Mikal Bridges. Peuvent-ils faire la passe de trois et décrocher un succès référence sans leur meneur star ? Mission pas impossible mais mission tendue, Golden State n’ayant plus perdu au Chase Center depuis le… 31 janvier.

Knicks are No. 3 in the East. Warriors are 9-1 in their last 10 games 👀

A primetime showdown in the Bay 🍿

On gardera aussi un œil sur Detroit cette nuit, où les Pistons vont passer un test grandeur nature contre le Thunder (sans Chet Holmgren et Jalen Williams). Les Bucks de Giannis Antetokounmpo voudront quant à eux prendre leur revanche sur les Pacers, après la défaite cruelle à Indiana l’autre jour sur un 3+1 improbable de Tyrese Haliburton.

Milwaukee, Indiana et Detroit se battent actuellement pour les spots 4-5-6 à l’Est (un match d’écart seulement).

Les Français en lice

Sans Jalen Williams, Ajay Mitchell et potentiellement Aaron Wiggins, Ousmane Dieng pourrait avoir du temps de jeu à Detroit. Le Frenchie avait eu droit à six minutes lors du choc à Boston mercredi.

En bonne forme, Alex Sarr se retrouve face à une montagne à Denver, lui qui doit affronter Nikola Jokic.

Bilal Coulibaly, forfait pour le reste de la saison, ne sera pas en tenue face aux Nuggets.

