Le coquin a attendu le jour de son anniversaire pour le faire, histoire d’ajouter encore un peu plus de curry au Curry. Mesdames et messieurs, Stephen Curry a 37 ans, et il a marqué 4000 tirs à 3-points dans sa carrière.

Phénoménal, astronomique, inhumain.

Souvenez-vous, saison 2015-2016, nous étions les mêmes avec une dizaine de cernes quotidiennes en moins et, pour certains, deux dizaines de kilos en moins. Cette année-là on se “plaignait” quasiment chaque matin d’une chose : les mots nous manquaient pour définir la révolution Stephen Curry. Une saison en tous points exceptionnelle pour Steph et ses Warriors, le meneur envoyant – notamment – 400 paniers à 3 points cette saison là.

Neuf ans plus tard, la barre atteinte est autrement plus mythique et semble même inatteignable avant un long moment.

Début de troisième quart-temps, un seul tir primé avant la pause mais le Steph sait pourquoi il est là. Après une passe décisive pour son jeune poto Moody, le double MVP est une fois de plus pris à deux mais cette fois-ci il dégaine. Bingo, splash, “et de 4000”, la violence de cette phrase…

C’est une DINGUERIE absolue. pic.twitter.com/N3NMF4GyBN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 14, 2025



Les Warriors ont-ils battu les Kings cette nuit ? Pas sûr que le Chase Center ne s’en souciait au moment d’entonner des chants de MVP, on ne le sait même pas à l’heure de ces lignes et honnêtement, là maintenant tout de suite, le sujet est ailleurs. Stephen Curry est un être à part, et le restera à jamais. Dire qu’on l’a vu arriver et qu’on le verra partir, quel luxe.

Un tir pour l’histoire 💙💛 pic.twitter.com/l9P0UvPMQZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 14, 2025