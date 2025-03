Cooper Flagg (Duke) blessé à la cheville à une semaine de la March Madness…

Stupeur lors du match des quarts de finale de l’ACC, puisque Cooper Flagg s’est fait une sacrée frayeur en se tordant la cheville sur un rebond. Juste avant la March Madness, le joueur et Duke n’avaient clairement pas besoin de ça.

C’est à la fin de la première mi-temps de cette partie disputée face à Georgia Tech que l’ailier des Blue Devils s’est tordu salement la cheville après avoir gobé un rebond en haute altitude. Le probable futur numéro 1 de la Draft 2025 semble retomber sur le pied d’un adversaire avant de rester plusieurs minutes au sol. Il quittera le terrain à l’aide de ses coéquipiers, puis dans une chaise roulante. Les images ont de quoi faire peur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Le joueur n’est pas revenu en jeu mais a retrouvé le banc de touche pour assister à la fin du match de ses coéquipiers. Difficile de savoir la gravité de la blessure à l’heure actuelle, il faudra l’évaluer correctement mais il ne faut rien écarter pour le phénomène, qui pourrait même rater toute la March Madness dans le pire des cas…

Quoi qu’il en soit, pour l’instant c’est un coup dur, tant pour Duke, qui aura besoin de sa star pour remporter ce tournoi, que pour Cooper Flagg, qui voulait probablement se tester sur la plus grande scène universitaire et attirer encore un peu plus l’œil des scouts NBA.