Seulement 5 matchs au programme ce soir et on aura un œil du côté de Milwaukee pour le face-à-face entre Luka Doncic (peut-être) et Giannis Antetokounmpo.

Le programme NBA du soir

0h : Pistons – Wizards

0h30 : Bucks – Lakers

1h : Pelicans – Magic

1h : Bulls – Nets

3h : Warriors – Kings

Le match à ne pas rater : Bucks – Lakers

Le derby californien a aussi de quoi plaire mais on est curieux de voir Luka Doncic mener les Lakers contre des Bucks qui ont souvent du mal face aux meilleures équipes de la Ligue. D’un côté comme de l’autre, c’est un test qui est intéressant. Milwaukee doit montrer les crocs face à une bonne équipe et L.A. doit se rassurer sans LeBron James, après une défaite imprévue à Brooklyn. Avec deux défaites de rang, les Lakers ont reculé à la 4ème place à l’Ouest et ça va pousser fort derrière pour revenir. Les Bucks, de leur côté, doivent protéger leur 4ème place à l’Est, chassée par les Pacers et les Pistons. Attention tout de même, Luka est questionable et le choc prendrait du plomb dans l’aile en cas d’absence du meneur des Lakers.

Les Français en lice

Alexandre Sarr avec les Wizards face aux Pistons. Bilal Coulibaly est lui blessé.

