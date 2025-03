Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin on conseille aux Wizards de ne pas trop prendre goût à la victoire.

Bonne opération du jour – Nets et Pelicans

Les Nets ont fait le job en perdant à Chicago malgré les 24 points de Cam Thomas, alors que les Pelicans s’affirment comme un vrai prétendant au podium du Tankathon avec une nouvelle défaite nette et sans bavure face au Magic.

Mauvaise opération du jour – Wizards

On ne parlera pas des Bulls qui sont incapables (depuis 10 ans ?) de savoir s’ils doivent gagner ou perdre, alors faisons plutôt un focus sur les Wizards. Un match tendu à Detroit, avec pas mal d’échauffourées et ici on pense que c’est parce que les joueurs de Washington n’ont pas l’habitude du stress inhérent à un match serré. En effet, les Wizards ont gagné cette nuit, avec un très bon Alex Sarr notamment, et s’ils restent solidement installés à la dernière place de la Ligue il ne faudrait pas prendre de mauvaises habitudes. Allez, on remet la marche arrière au prochain match, merci.

