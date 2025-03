Un seul Français cette nuit sur les planches de NBA, et pourtant on a bien cherché. Par chance, le seul tricolore en tenue a lâché un superbe match !

Les résultats de la nuit NBA

Alex Sarr

19 points, 5 rebonds et 4 contres, des tirs à 3-points, des contre-attaques, des pick and rolls bien terminés, et même de la bonne grosse clutchitude. On valide le match d’Alex Sarr, victorieux à Detroit avec les Wizards et visiblement prêt pour un dernier un dans la course au trophée de Rookie Of the Year

Bilal Coulibaly

Bébou a vu sa saison interrompue définitivement en raison d’une blessure aux ischios contractée sur une mauvaise réception lors du dernier match. Reviens nous vite et fort Bilou.

Tidjane Salaün

Il ne joue pas en NBA… et il ne joue pas en G League non plus. Quelqu’un a des nouvelles ?

Killian Hayes

Il n’était pas en tenue hier avec les Nets de Long Island mais ça ne saurait tarder.

Charly Esposito

Un seul Français a joué cette nuit en NBA, alors on vous a mis le nom d’un mec qui joue en départementale, parce qu’on l’aime bien, parce que c’est un chic type.

Le programme de la nuit prochaine