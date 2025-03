Énorme match en cette fin de nuit à Portland, avec le record de la saison en terme de changement de leader et un dernier tir de Mikal Bridges, au buzzer, pour donner la victoire aux Knicks face à de très méritants Blazers.

Incroyable dénouement cette nuit à Portland…

On pensait les Blazers tirés d’affaire quand, après cinq minutes de rab, Deni Avdija avait conclu son énorme soirée (31 points et 15 rebonds) par un and-one rageur qui donnait alors 2 points d’avance à Portland. Scoot Henderson avait fait un taf énorme (30 points dont 18 au dernier quart), mais sur la dernière action, sur le buzzer, c’est finalement Mikal Bridges (33 points) qui se levait à 3-points pour refroidir la salle et réduire littéralement au silence les broadcasters des Blazers. Un shoot énormissime, qui rappelle celui marqué par Michel Ponts lors de la dernière Coupe du Monde avec Team USA, et qui rappelle également que le grand ailier des Knicks reste un vrai sniper élite.

LE GAME WINNER ÉNORME DE MIKAL BRIDGES AU BUZZER POUR DONNER LA VICTOIRE AUX KNICKS EN PROLONGATION 🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/16lDOo8rFG

Le géant Donovan Clingan qui sert de viseur, le bruit de la ficelle puis celui du… silence dans la salle, une climatisation en bonne et due forme qui vient mettre les Blazers au sol, alors qu’une victoire tendait à leur donner encore un peu plus d’espoir quant à une hypothétique qualification pour le play-in tournament.

Superbe match, superbe finish, et nous on veut désormais une série de Playoffs entre ces deux équipes, ça c’est ce qu’on aurait écrit si on avait pas compris les règles. En attendant, bravo aux Knicks, à de très valeureux Blazers également, qui ont décidément un très bel avenir devant eux.