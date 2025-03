Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin les Sixers ont définitivement basculé du côté obscur de la force.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour – Sixers

Les Hornets ont repris leur belle marche en arrière en se faisant piétiner par Trae Young et le Jazz a enchainé avec une nouvelle défaite pleine de panache, mais la grosse news de la nuit c’est bel et bien l’entrée officielle des Sixers parmi les vrais nullos de NBA. Quentin Grimes s’annonce comme le leader de l’équipe au printemps, la défense autorise Jérôme Rothen a lui en coller 25, bref on part sur une fin de saison remarquable en Pennsylvanie. Trust the Process qu’ils disaient.

Mauvaise opération du jour – Spurs

En battant les Mavericks grâce à un très bon De’Aaron Fox, les Spurs ont loupé une bonne occasion de se rapprocher du bloc 5, 6, 7 du Tankathon (voir plus haut). Ok un match face à Dallas ne se joue pas, il se gagne, mais au 10 mars il serait bon de penser avec sa tête et pas avec son slip. Un peu virulent peut-être mais c’est dit. Par ailleurs, les Raptors sont tombés sur un os contre Philly, une belle leçon de tanking qu’il faudra retenir pour le dernier mois.

Le programme de la nuit prochaine

0h : Pistons – Wizards

0h30 : Bucks – Lakers

1h : Bulls – Nets

1h : Pelicans – Magic

3h : Warriors – Kings

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon