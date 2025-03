En plus d’une 13e victoire en 14 matchs avec Jimmy Butler, en plus du 4 000e tir à 3-points de Stephen Curry, la belle soirée des Warriors hier a également été caractérisée par le retour convaincant de Jonathan Kuminga. Celui qui était absent depuis début janvier a montré tout ce qu’il pouvait apporter à cette nouvelle version des Dubs.

Ce n’est jamais facile de réintégrer une équipe en pleine bourre, même quand on a le talent et les qualités athlétiques de Jonathan Kuminga. On se demandait même si son retour n’allait pas perturber dans un premier temps les Warriors, qui ont trouvé un équilibre exceptionnel depuis l’arrivée de Jimmy Butler à la trade deadline.

C’est tout le contraire qui s’est passé hier soir.

20 minutes de jeu pour Jonathan Kuminga en sortie de banc, 18 points marqués à 7/10 au tir et 4/6 aux lancers-francs, du tomar dans tous les sens, le tout dans une victoire easy 130-104 face aux Kings. Difficile d’imaginer un meilleur scénario. Les Warriors voulaient voir le vrai visage de JK pour son retour, ils l’ont vu, et c’est le collectif qui en est ressorti grandi.

Jonathan Kuminga a rapidement rappelé à tout le monde ce qu’il peut apporter de plus aux Warriors : une capacité unique à attaquer le cercle, une dimension athlétique des deux côtés du terrain, de la transition, du scoring, et de nouvelles possibilités pour le coach Steve Kerr en matière de lineups. Autant d’éléments que Golden State a besoin, même après l’arrivée de Jimmy Butler.

“On a besoin de ses qualités athlétiques, de sa puissance. Les matchs vont devenir de plus en plus physiques au fur et à mesure qu’on s’approche des Playoffs, et il est capable de répondre à ce défi physique. […] On était dans un excellent rythme (sans lui), mais personne ici ne pensait qu’on n’avait plus besoin de lui. On a vraiment besoin de lui. Cela fait du bien de le revoir, en train de réaliser un bon match, et mettre fin aux interrogations.” – Draymond Green

Des interrogations, il en reste forcément car on ne parle que d’un match. Cela demande confirmation autant sur le plan individuel que collectif, d’autant plus que Kuminga est actuellement en dernière année de contrat (il sera agent libre restrictif cet été) et qu’il a donc des choses à prouver. Mais clairement, les premiers signaux sont hyper encourageants pour tout le monde.

“Je pense qu’il a joué très dur, et ce que l’on remarque, c’est la nouvelle dimension qu’il nous donne avec son explosivité vers le cercle. La façon dont les équipes défendent Steph (Curry), tout le monde maintenant le couvre très haut. C’est logique parce que vous essayez de contenir Steph, mais du coup vous manquez d’aide ailleurs. Donc si vous avez un gars comme JK qui peut attaquer et marquer au cercle, c’est une aide énorme.” – Steve Kerr

De Draymond Green à Steve Kerr en passant par Jimmy Butler, ce dernier soulignant notamment l’énergie et l’intensité de son jeune coéquipier, ils sont nombreux à avoir été impressionnés par l’impact de Jonathan Kuminga après plus de deux mois d’absence.

Mais qu’en pense le principal intéressé de sa performance ? Il est simplement heureux de ne pas avoir perturbé la superbe dynamique des Dubs version Jimmy Butler.

“J’ai beaucoup pensé à mon retour et je me suis dit : je ne veux pas tout gâcher.” – JK

Jonathan Kuminga n’a rien gâché du tout, il est même celui qui pourrait envoyer ces redoutables Warriors encore plus haut…

Sources déclarations : Anthony Slater, NBC Bay Area, ESPN

