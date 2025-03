Ce 14 mars marquait le début officiel de la saison 2025 de basket 3×3, avec le coup d’envoi d’une toute nouvelle compétition internationale : la Champions Cup. Débuts mitigés pour la France, avec une victoire pour les gars mais une défaite chez les filles.

Bangkok et sa moiteur, Bangkok et sa… ferveur.

Une ambiance de fête aux allures de bourbier pour les filles de l’Équipe de France, qui se sont donc pris les pieds dans le tapis d’entrée de jeu, face au duo Kunchuan / Udomsuk auteur d’un incroyable… 9/9 dans les tirs à 2-points. Difficile de lutter contre un tel hommage à l’anniversaire de Stephen Curry, même si on peut regretter que les Bleues n’aient pas plus haussé le ton physiquement avec peu de fautes au final. Lisa Berkani, Eve Wembanyama, Elena Zemoura et Nabala Fofana auront l’occasion de se rattraper et de nous offrir des checks incroyables demain face à l’Australie et l’Espagne, et pour se qualifier il faudra probablement taper les deux au passage.

En même temps, si on joue contre la Steph Curry locale 🫣 https://t.co/A2NMPeXSsA

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) March 14, 2025



Opposés à des Australiens plus faibles sur le papier, Hugo Suhard, Jules Rambaut, Franck Seguela et Paul Djoko ont pour leur part bien géré leur entame de tournoi. Début de match solide, gestion des fautes parfaite, le mulet a été plus fort que l’afro et la victoire des Bleus (17-13) est une très bonne nouvelle à la veille d’affronter Madagascar et les États-Unis, autres favoris du week-end, au même titre que la Serbie ou les Pays-Bas.

Paul Djoko qui met des grosses bâches, Hugo Suhard clutch, Franck Seguela qui râle, du gros son et des sourires, pas de doute le 3×3 est de retour pour ambiancer nos week-ends. Assurément la meilleure nouvelle du mois de mars alors rendez-vous dès demain pour la suite, et plus si affinités.