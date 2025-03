Stephen Curry fête ses 37 ans aujourd’hui. Pour nous faire plaisir il a inscrit la nuit dernière son 4 000è tir à 3-points en carrière, et pour VOUS faire plaisir, on en profite pour vous faire une petite reco lecture. Ça mange pas d’pain comme dirait l’autre.

37 ans, et le gars met toujours dedans. 37 ans et toutes ses dents, bien protégées il est vrai par ce protège-dents devenu quasiment aussi iconique que le joueur lui-même.

Pour fêter l’anniv du Chef, on vous propose aujourd’hui de foncer vous procurer l’un des nombreux ouvrages de Thomas Berjoan, Stephen Curry – La Révolution, dont la réédition est parue en 2023 chez Marabout.

L’occasion de redécouvrir la carrière du plus grand shooteur de l’histoire, à travers ses perfs, ses trophées individuels et collectifs ses grands victoires, mais aussi – et c’est là que ce livre prend de la hauteur – via le prisme de son travail quotidien, depuis sa tendre enfance sur un terrain de fortune jusqu’à ses années de domination récente. Un poignet de feu mais qui ne s’est pas fait tout seul, et on découvre ici un Steph Curry en bourreau de travail, répétant ses gammes jusqu’à l’épuisement, capable parfois de se déconstruire pour repartir de l’avant. On ne va évidemment pas vous en dire plus mais on reconnait également la patte d’un auteur qui a fait de Steph Curry l’un de ses chouchous all-time et cet amour transparait autant que les infos fusent durant 240 pages.

Joyeux anniversaire au Chef le plus étoilé de la Ligue, un chef qui a apparemment encore quelques recettes à nous faire découvrir…