Paul George : vers une opération qui met un terme à sa saison ?

Alors que Joel Embiid est d’ores et déjà forfait pour la fin de saison des Sixers, Paul George pourrait suivre. L’autre star de Philadelphie doit consulter des médecins cette semaine et pourrait se faire opérer.

Paul George n’a pas joué depuis le 4 mars dernier, et pourrait ne plus jouer du tout cette saison.

Si l’on en croit l’insider d’ESPN Shams Charania, il existe en effet un scénario dans lequel PG doit se faire opérer, lui qui est plombé par des blessures au genou et à l’aine cette saison. Une décision doit être prise en début de semaine prochaine, après avoir consulté différents médecins dans les jours à venir.

Philadelphia 76ers forward Paul George is consulting with doctors this week on treatment options for his groin and knee injuries, including a possible procedure, sources tell ESPN. A decision is expected early next week. pic.twitter.com/tHyDDzDyLn

Recruté au prix fort par les Sixers cet été (211 millions de dollars) pour les aider à franchir un cap en Playoffs, Paul George connaît une première saison hyper compliquée à Philly, entre blessures, performances individuelles très décevantes et bilan collectif catastrophique. PG n’a joué que 41 matchs cette année pour des stats de 16 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne.

La saison a été tellement cata que certaines rumeurs affirment que les Sixers cherchent déjà à transférer Paul George. Mais avec son énorme contrat, son âge avancé (34 ans) et ses soucis de blessure, on voit mal qui voudrait récupérer le bonhomme. La franchise de Philadelphie doit plutôt espérer un retour en forme de son ailier star, et ça passe peut-être par une opération et une fin de saison prématurée.

