Programme NBA : dernière soirée de pré-saison, et mardi on met notre plus beau starco

Plus que trois jours ! Plus que trois petits jours avant de voir la meilleure ligue du monde reprendre ses droits et les choses sérieuses après deux semaines de préparation en mode tranquilou bilou. Les trois prochaines nuits étant synonymes de repos pour les joueurs, la NBA a décidé de nous mettre bien avec un beau menu à huit confrontations, dont un Bucks – Mavs en plat principal et un Warriors – Blazers en guise de dessert. Envoyez la sauce !

# PROGRAMME NBA DU VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

0h30 : Heat – Celtics

1h : Pistons – Sixers

1h : Pacers – Cavs

1h30 : Knicks – Wizards

2h : Bulls – Grizzlies

2h : Bucks – Mavericks

2h30 : Spurs – Rockets

4h : Warriors – Blazers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Mavericks (2h) : belle petite affiche avec deux franchises attendues dans le haut du classement cette année. Les Mavs débarquent dans le Wisconsin après leur promenade de santé à Charlotte alors que les Bucks de Sandro Mamukemachinchouette sortent d’une défaite face au Jazz malgré des belles perfs du trio Giannis – Jrue – Khrisou. Les Bucks n’ont gagné qu’un seul de leurs quatre matchs de pré-saison et auront donc à cœur de battre la bande à Luka Doncic – qui ne jouera pas – jusqu’ici toujours invaincue, histoire de commencer les choses sérieuses avec de la confiance pas nécessaire mais toujours bienvenue.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Le sursaut d’orgueil des Oursons (après le dagger de Jeremy Lamb) face au show Bulls et un Alex Caruso autorisé à fumer donc en mode MVP

Le sursaut d’orgueil des Celtics après le dagger du « gars du Magic dont on a déjà oublié le blaze »

Qui est meilleur entre Jericho Sims et Kyle Kuzma ? (oui c’est une question sérieuse)

Spurs ou Rockets, qui prendra les devants dans la course au first pick 2022 ? Et quelle rotation arrière est la plus prometteuse du Texas ?

Killian Hayes qui préchauffe le moteur face aux Sixers. P.S. : y’aura pas Ben Simmons

La potentielle orgie de 3-points de la part de Jordan Poole et Steph Curry face aux Blazers, si ça joue

