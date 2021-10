Programme NBA : Lakers – Warriors à 4h30, le petit-déjeuner s’annonce savoureux

Entre deux soirées bien chargées à sept matchs (avec le résumé de la veille juste ici), Adam Silver nous laisse gentiment nous aérer l’esprit avec deux petits matchs seulement au programme ce soir. On aura quand même le droit à un joli Lakers – Warriors au milieu de la nuit, de quoi nous rassasier et toujours programmer le réveil bien avant le reste du monde.

___

# PROGRAMME NBA DU 12 OCTOBRE 2021

1h : Wizards – Raptors (sur BeIN Sports 4)

: Wizards – Raptors (sur BeIN Sports 4) 4h30 : Lakers – Warriors

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Lakers – Warriors (4h30) : Pas beaucoup de choix ce soir mais cette affiche dominerait probablement tous nos programmes quotidiens en attendant la reprise dans une semaine. La rivalité Westbrook – Curry prend une nouvelle dimension avec l’arrivée du Brodie à Los Angeles et promet quelques belles tensions connaissant l’animal qui a d’ailleurs ici l’occasion parfaite d’enfin lancer sa carrière chez les Purple And Gold. Anthony Davis et LeBron – bien que ce dernier soit loin d’être en rythme – devraient se régaler dans la petite et faible raquette des Guerriers mais Draymond Green aura à cœur de montrer qu’il ne faut pas l’oublier et fera de son mieux pour freiner le sourcil humain, attention donc… aux pieds volants à venir. Même avec tous ces jolis noms, le MVP du match pourrait bien s’avérer être Jordan Poole, le Gérard ultime de cette pré-saison, mais Malik Monk et Melo pourraient bien lui répondre coup pour coup. Bref, des duels dans tous les sens et sur tous les postes, pour un duel global alléchant et aux belles allures de bande-annonce des Playoffs.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Kyle Kuzma peut-il encore creuser dans les tréfonds du basket ?

Le duo Scottie Barnes – OG Anunoby en pleine bourre

La reprise en douceur pour Deni Avdija

Spencer Dinwiddie et Montrezl Harrell doivent enfin se lancer dans la capitale

_____

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve ce soir à partir de 1h pour zieuter du côté de Washington pour les plus vaillants et à 4h30 au Staples Center pour ceux qui veulent s’économiser à l’approche des choses sérieuses !