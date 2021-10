Privilégier Deandre Ayton à Luka Doncic était un choix de Robert Sarver : tout ça pour rechigner à filer le max à Dede, téma la taille du rat

Quelle époque de fou malade. Dans ce papier, vous apprendrez que l’on peut diriger une franchise NBA comme on dirige un club sur Football Manager, quinze minutes avant d’aller commander une pizza pour la bourriner devant un Angers SCO – FC Sochaux Montbéliard en Coupe de France. La critique est un poco dure mais ce retournement de veste made in Robert Sarver fait mal à nos cartésiens esprits de manageurs. On s’assoit et on débrief.

Même quand cela fait quelques saisons qu’une institution est plutôt bien gérée, oscillant entre réussite sportive et choix de management lumineux, il arrive naturellement que certains de ses membres manquent le coche lorsqu’il s’agit de prendre la bonne décision. On se souvient de ce jeudi 21 juin 2018, soir de Draft pour les Trae Young, Marvin Bagley et autre Luka Doncic. Beaucoup d’interrogations dont la plupart questionnent les aptitudes du Slovène à évoluer au plus haut niveau physique, ce pourquoi les Suns lui ont d’ailleurs préféré la carte sécuritaire en dépensant leur first pick au profit du dominant Deandre Ayton. Sans battre le bronze tant qu’il est encore tiède, l’intérieur de l’Université d’Arizona représentait alors cette longue silhouette complètement idoine pour l’effectif de Phoenix, qui manquait cruellement d’un poste 5 sachant couper du bois. Mais aujourd’hui, trois saisons après cette soirée on ne peut plus controversée, Robert Sarver serait réticent à l’idée de prolonger Deandre Ayton à hauteur de ses demandes salariales. Tout comme ses camarades de la classe 2018 – Shai Gilgeous-Alexander, Trae Young, Luka Doncic et Michael Porter Jr. – il est éligible à ce fameux contrat de 172,5 millions de dollars sur 5 ans, sans mentionner les bonus de performances qui peuvent faire grimper le montant jusqu’à 207 plaques. L’hésitation du prez’ est donc très étonnante, encore plus lorsque l’on s’appuie sur les récents propos de Tim MacMahon – journaleux pour ESPN – dans le podcast de Brian Windhorst en compagnie du Hoop Collective.

« Plusieurs personnes qui faisaient partie de l’organisation Phoenix m’ont dit que c’était une décision totale de Robert Sarver (choisir Deandre Ayton, ndlr). Ce n’était certainement pas Igor Kokoskov (l’entraîneur des Suns à cette époque, ndlr). Il voulait évidemment qu’ils obtiennent Luka et mettent une grosse offre sur la table pour Clint Capela. » – Tim MacMahon, rédacteur pour ESPN

-Draft Deandre Ayton over Luka Doncic -Watch Doncic become a superstar -Watch Ayton become a walking double-double who can also play D -Refuse to pay Ayton his market value It's ended up working out as OK as it possibly can after passing on Luka. You can't screw it up now! — Keith Smith (@KeithSmithNBA) October 5, 2021

On récapitule. Le monsieur a fait suer toute l’institution histoire de privilégier Deandre Ayton à Luka Doncic, puis refuse de le prolonger au maximum quelques années plus tard ? On rappelle que l’intérieur fait largement le taf espéré avec trois saisons consécutives en double-double de moyenne et une parfaite alchimie avec le reste de l’équipe, qui – au passage – a reach les Finales NBA l’an dernier. Dans l’optique où il n’a jamais changé d’avis, Robert Sarver aurait donc dépensé un first pick juste pour dégoter un lieutenant – presque un role player – sans jamais envisager d’en faire une pièce centrale de son roster, tant sportivement que financièrement ? Tout cela sans calculer la disponibilité de Luka Doncic, et d’un éventuel trade pour rameuter Clint Capela ? Ce n’est en tout cas pas Igor Kokoskov – l’entraîneur des Suns à cette époque – qui a décidé de laisser passer Luka Doncic, un incroyable talent qu’il avait coaché avec la Slovénie championne d’Europe en 2017. Les bruits de couloir disent qu’il ne s’est d’ailleurs jamais remis du choix de Robert Sarver, celui de privilégier Deandre Ayton au petit grassouillet de Ljubljana. Aujourd’hui assistant de Jason Kidd à Dallas, il a profité de son passage à Fenerbahçe pendant la saison 2020-21 pour révéler que cette drôle de Draft fut la seule raison de son départ.

« Là, je suis en train de discuter avec vous à Atasehir en Turquie. Si les Suns avaient drafté Luka Doncic, je ne serais pas assis à côté de vous aujourd’hui. » – Igor Kokoskov, en 2020

C’est qu’il a un peu fait n’importe quoi, l’ami Robert. Qu’il sélectionne Deandre Ayton avant Luka Doncic, cela est largement compréhensible tant l’intérieur n’en demeure pas moins un crack. Mais rares sont les pivots capables d’exister aussi proprement à notre ère, ce pourquoi Mister Sarver ne devrait pas hésiter une seule seconde avant de poser le flouze sur le bureau de son jeunot.