Preview de la soirée NBA : Suns et Sixers vont se la donner dès 21h, Kevin Durant prendra lui le relais face aux Warriors

Ce samedi soir, dix équipes seront sur les parquets de la NBA. La première rencontre de la nuit, organisée dans la lignée des #NBASaturdays, opposera les Suns de Devin Booker aux Sixers de Joel Embiid à 21h. Le Lyon – Montpellier prévu en Ligue 1 à la même heure est déjà en sueur !

À la suite d’une nuit à onze rencontres tout de même assez riches en surprises, la NBA poursuit sa route ce samedi soir avec un programme moins chargé. Puisqu’on ne peut quand même pas tout avoir dans la vie, seulement cinq matchs sont prévus, mais on peut se consoler avec un duel entre Suns et Sixers en prime time.

21h00 : Suns – Sixers : les Suns restent sur quatre succès à la maison dont deux victoires face aux Celtics (100 à 91) et aux Bucks (125 à 124) et vont tenter de poursuivre leur série face aux leaders de l’Est. Malgré tout, Joel Embiid et ses gars ne voient sans doute pas le match de la même façon. Bien installés dans leur trône, les Sixers viennent tout de même de s’incliner (114 à 118) face aux Blazers de Carmelo Anthony. Le duel face aux Suns de Chris Paul et Devin Booker devrait offrir de l’adversité aux gars de Doc Rivers et donc sans doute aboutir sur une belle rencontre. Après, restons mesurés puisque l’on a l’habitude d’avoir de bien drôles de rencontres lorsque celles-ci sont disputées aussi tôt outre-Atlantique (à 13h) pour satisfaire le marché européen.

1h30 : Hawks – Pacers : torchés par les Spurs avant la mi-temps (77 à 48 à la pause) la nuit dernière, les Hawks ont au moins pu reposer leurs titulaires très tôt. Le pire, c’est que les habituels coupeurs de citron ont fait largement mieux que les cadres du groupe, limitant l’ampleur de la défaite (114 à 125). Malgré les absences (De’Andre Hunter, Bogdan Bogdanovic), le constat reste alarmant pour les Hawks quelques heures avant d’affronter les Pacers. Désormais sortis du top 8 à l’Est, les Géorgiens restent sur deux défaites et vont retrouver une équipe pas spécialement plus en forme qu’eux. Avant de l’emporter 111 à 95 contre les Pistons, Indiana semblait à bout de souffle, restant sur quatre défaites dont une fessée contre les Nets. Pas sûr que tout ait disparu aussi rapidement. Le perdant concèdera bien plus qu’une simple défaite !

2h00 : Knicks – Rockets : il doit tout de même être satisfaisant de savoir que son équipe réussit désormais à éviter d’enchaîner les défaites comme avant. Après deux revers honorables (103 à 109 puis 96 à 98) face au Heat, les hommes de Tom Thibodeau l’ont emporté facilement (109 à 91) face à des Wizards pas dangereux pour un sou sans Bradley Beal. Le seul point noir non négligeable est que Mitchell Robinson s’est malheureusement fracturé la main droite. Une absence pour plusieurs semaines est donc à prévoir. Si les Rockets sont aussi privés de leur titulaire, Christian Wood, absent puisque touché à la cheville (tout comme Victor Oladipo, blessé au pied), ils disposent néanmoins d’une toute autre solution que les Knicks sur le banc en la personne de DeMarcus Cousins. On respecte bien sûr Nerlens Noel et Taj Gibson mais ne comparons pas l’incomparable tout de même. À Tom Thibodeau de s’appuyer encore plus sur le crack Julius Randle et de bricoler à côté avec les deux zozos dont son ancien intérieur chez les Bulls !

X-rays revealed that Mitchell Robinson fractured his right hand. He will be re-evaluated tomorrow in New York. — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) February 13, 2021

2h30 : Warriors – Nets : Kevin Durant pourra bel et bien retrouver les Warriors la nuit prochaine. Placé sous le protocole COVID de la NBA en fin de semaine dernière, KD a repris l’entraînement ce vendredi et sera aligné ce soir par Steve Nash. Depuis les toutes premières retrouvailles avec l’équipe avec laquelle il a remporté deux titres NBA, en ouverture de la saison 2020-21 (125 à 99), les choses ont bien changé. Stephen Curry marche sur l’eau et le casting autour de lui a trouvé sa place pour l’accompagner au mieux. On peut donc espérer une opposition beaucoup plus disputée entre les deux équipes malgré la pénurie d’intérieurs côté Warriors (James Wiseman et Kevon Looney approchent d’un retour). On attendra au tournant un trio Irving-Harden-Durant pouvant reprendre le cours de son association et n’ayant pour l’instant pas encore donné sa pleine mesure.

3h00 : Jazz – Heat : le Jazz est juste imbattable. La nuit dernière face aux Bucks (129 à 115), les Mormons sont aller chercher avec la manière leur 17è victoire en 18 matchs. Donovan Mitchell manquait d’adresse (26 points à 6/20 au tir) ? Aucun problème, Joe Ingles et Rudy Gobert (27 points chacun) et Jordan Clarkson (25 pions) ont fait le travail à côté. La force collective de cette équipe est impressionnante, rappelant notamment celle montrée par le Heat la saison passée. Le grand Miami n’est peut-être pas encore de retour mais les Floridiens restent tout de même sur quatre succès de rang, revigorés par le retour de Jimmy Butler. Côté Jazz, Mike Conley est espéré pour ce choc tandis que côté Heat, Goran Dragic et Avery Bradley notamment sont toujours sur la touche.

S’il n’y a qu’assez peu de matchs au menu ce soir, les affiches sont elles toutes très alléchantes. On démarrera inhabituellement tôt mais avec du lourd : un Suns – Sixers. Ensuite, il faudra meubler un peu, potentiellement avec une petite sieste, avant de passer à la suite et notamment au retour de Kevin Durant en Californie. Régalez-vous !

Sources article : Rotoworld et CBS Sports