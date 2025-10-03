Memphis Grizzlies, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Memphis Grizzlies.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

48 victoires pour 34 défaites et une place en Playoffs assurée à l’issue du Play-in tournament. La Conférence Ouest, c’est vraiment méchant.

Mais malheureusement, les blessures ont aussi eu leur mot à dire pendant cette saison à Memphis. Ja Morant n’a joué que 50 matchs, Jaren Jackson Jr. a aussi eu des pépins physiques et ce ne sont pas les seuls. Difficile de savoir ce qu’aurait donné ce groupe en étant au complet, mais ce qui est certain, c’est que les Grizzlies ont eu leurs deux All-Stars à l’infirmerie. Mais les seconds couteaux comme Jaylen Wells ou Scotty Pippen Jr. se sont révélés et ont joué à un niveau permettant à Memphis de tutoyer la barre des 50 wins.

Malheureusement, pas facile non plus de rester 100% concentré sur ses objectifs quand Taylor Jenkins, head coach des Grizz’, se fait limoger à trois semaines des Playoffs (remplacé par Tuomas Iisalo). Les Oursons se font massacrer s’inclinent logiquement face au Thunder, futur champion NBA, dès le premier tour des Playoffs après un coup de balai retentissant.

Le marché de l’été

Ils partent : Desmond Bane, Jay Huff, Luke Kennard, Yuki Kawamura, Marvin Bagley III, Lamar Stevens, Zyon Pullin

Desmond Bane, Jay Huff, Luke Kennard, Yuki Kawamura, Marvin Bagley III, Lamar Stevens, Zyon Pullin Ils prolongent : Jaren Jackson Jr., Santi Aldama, Cam Spencer, Tuomas Iisalo (coach)

Jaren Jackson Jr., Santi Aldama, Cam Spencer, Tuomas Iisalo (coach) Ils arrivent : Kentavious Caldwell-Pope, Ty Jerome, Cedric Coward, Jock Landale, PJ Hall, Olivier-Maxence Prosper, Javon Small

L’un des plus gros échanges de ce marché des transferts estival a impliqué les Memphis Grizzlies.

En effet, Desmond Bane est parti au Magic dans un trade qui a quelque peu lancé les hostilités cet été. Les Oursons ont certes lâché l’un des meilleurs shooteurs de la NBA et leur troisième option offensive, mais ils ont obtenu Kentavious Caldwell-Pope (ou ce qu’il en reste), arrière sortant d’une saison compliquée à Orlando mais doté d’une belle expérience, double champion NBA et toujours capable de se reprendre. Mais surtout, Memphis a obtenu 4 (quatre !) choix de Draft au premier tour, tous non protégés. Cole Anthony faisait aussi partie du trade mais a été libéré pour rejoindre les Bucks.

Par le biais de cet échange, Memphis s’est assuré un capital Draft pour les prochaines saisons et s’est donné une opportunité de choisir d’autres jeunes joueurs prometteurs à l’avenir, sans pour autant compromettre le court terme. Scotty Pippen Jr. est toujours là, Santi Aldama a prolongé, et Ty Jerome a signé. Cedric Coward a également été drafté par les Grizzlies.

Enfin, impossible ne pas mentionner l’énorme extension de Jaren Jackson Jr. (240 millions de dollars sur cinq ans), tandis que Tuomas Iisalo a été confirmé sur le banc.

L’effectif 2025-26 des Grizzlies

Meneurs : Ja Morant , Ty Jerome, Scotty Pippen Jr., Javon Small (two-way)

, Ty Jerome, Scotty Pippen Jr., Javon Small (two-way) Arrières : Kentavious Caldwell-Pope , Cam Spencer, John Konchar

, Cam Spencer, John Konchar Ailiers : Jaylen Wells , Vince Williams Jr., Cedric Coward, Olivier-Maxence Prosper (two-way)

, Vince Williams Jr., Cedric Coward, Olivier-Maxence Prosper (two-way) Ailiers-forts : Jaren Jackson Jr., Santi Aldama, GG Jackson, Brandon Clarke, Marvin Bagley

Santi Aldama, GG Jackson, Brandon Clarke, Marvin Bagley Pivots : Zach Edey, Jock Landale, PJ Hall (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Voici le cinq majeur probable des Grizz’, mais il sera modifié en début de saison étant donné l’hécatombe dans le secteur intérieur. Zach Edey et Jaren Jackson Jr. ne seront pas prêts pour la reprise. Sur le banc, Brandon Clarke sera aussi (et encore) absent. Nul doute que les deux premiers cités devraient vite reprendre le chemin du cinq majeur à leur retour de blessure, mais pour l’heure, les remplaçants seront à l’honneur : Santi Aldama, GG Jackson, Jock Landale, à vous de jouer (littéralement).

La star Ja Morant et le prometteur Jaylen Wells, tous les deux titulaires la saison passée, font office de rescapés dans ce roster et ils devraient remettre ça dans le cinq de départ dès le début de saison. Tandis que Kentavious Caldwell-Pope devrait numériquement remplacer Desmond Bane dans ce chassé croisé entre Memphis et Orlando, même si Scotty Pippen Jr. et le dernier venu Ty Jerome vont toquer à la porte aussi.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Raptors à suivre

Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

Les deux principales armes des Grizzlies en TTFL peuvent déjà assurer leur quarantaine de points chaque soir ou presque, sous réserve toutefois qu’ils ne soient pas blessés. Mais avec le départ de Desmond Bane, nul doute que les deux auront encore plus de munitions à se partager. Certains cartons seront probablement à mettre à leur actif. Toutefois, il faudra être présent le bon soir pour fanfaronner comme il se doit. Aussi, leur relative irrégularité nous pousse à vous conseiller de ne pas les cramer trop tôt non plus.

Qu’attendre des Grizzlies cette saison ?

Blessures ou pas, l’effectif est peut-être légèrement moins talentueux qu’avec Desmond Bane dans ses rangs. La force de frappe offensive est moins forte, mais possible que l’effectif soit toujours aussi fourni.

Santi Aldama prolongé, Ty Jerome arrivé, Cedric Coward drafté, le talent est toujours présent dans le Tennessee, et de nombreux joueurs ont une belle opportunité de combler le vide laissé par le nouveau T-Rex du Magic. Memphis n’a pas pour autant appuyé sur le bouton rouge synonyme de reconstruction, mais pourrait bien descendre un peu au classement dans la terrifiante Conférence Ouest.

Ja Morant et Jaren Jackson Jr. devront une nouvelle fois porter l’équipe pour possiblement aller en binôme au All-Star Game. Collectivement, Memphis ne sera clairement pas Champion NBA, Memphis ne sera probablement pas top 6 de sa conférence, mais devrait jouer les dernières places qualificatives pour les Playoffs.

Pour cela, il faudra aussi éviter les blessures, ce qui ne semble pas être une mince affaire chez Elvis…

Le pronostic du rédacteur : 43 victoires – 39 défaites

Quelques liens utiles