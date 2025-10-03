C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Celebrate good time, come on (non).

Sur le papier les Grizzlies sont outillés, de la tête au pied, de la mène à la raquette. Bien coachés, postes doublés voire triplés, des stars border superstars… oui mais.

Oui mais à Memphis, depuis quelques saisons, pas mal de petits tracas. Des blessures de joueurs cadres (Morant, JJ Jackson, Clarke…), un Ja Morant plus affuté sur les réseaux que sur les parquets, et le projet qui semblait en mesure d’aller taper les meilleures équipes de la Ligue a pris un peu de plomb dans l’aile. Cette année les ajouts sont malins (Ty Jerome, KCP, Jock Landale) pour accompagner la Gen Z du Tennessee (Edey, Wells, GG Jackson…) et si les planètes s’alignent attention les yeux et attention au bilan !