Premier aperçu des cartes Topps sous licence NBA !

C’est officiel, depuis le 1er octobre Topps a récupéré la licence des cartes NBA qui appartenait précédemment à Panini. Les premiers visuels de cartes officielles ont été dévoilés ! Alors, qu’est-ce que ça vaut ?

L’appréhension était grande chez les collectionneurs de cartes de basketball. Qui dit changement de licence dit forcément un gros chamboulement dans le paysage du Hobby de la grosse balle orange.

Ces dernières années, c’est vers Panini qu’il fallait se tourner pour profiter des logos officiels, des photos avec des maillots sans retouche et des noms complets des franchises. Les fans ont adoré les Court Kings, les Photogenic et les Revolution, pour ne citer que quelques unes des collections les plus emblématiques de Panini. Si ces collections pourraient poursuivre leur existence sans licence, aucune information officielle n’a encore été communiquée par le distributeur américain. Mais une chose est sûre, ces cartes n’auront plus le même charme que par le passé.

Sur ses réseaux sociaux, Topps pouvait flexer toute veine dehors en annonçant son retour au sommet de la pyramide des cartes NBA.

IT’S OFFICIAL: Topps and the NBA have reunited for a long-term exclusive trading card partnership. pic.twitter.com/6frBK73ocP

— Topps (@Topps) October 1, 2025

En plus du Saint Graal de la licence NBA, Topps a également des partenariats avec Victor Wembanyama et LeBron James. Concrètement ? Seule la marque distributeur appartenant à Fanatics est capable de proposer des cartes autographiées par ces deux superstars. Ce qui nous mène donc aux premiers visuels dévoilés en avant-première ce mercredi 1er octobre, dont la toute première « auto » officielle de Wemby sous le maillot des Spurs. Topps en a profité pour partager de nombreuses illustrations de cartes, ce qui va nous permettre de nous plonger un peu plus dans la première collection disponible en précommande depuis le vendredi 3 octobre 2025.

👀 SNEAK PEEK! Topps Basketball is BACK!!! Pre-order starts October 3rd!

« 2025–26 Topps Basketball features a powerhouse rookie class led by Cooper Flagg, and the first-ever Victor Wembanyama autographs in a Spurs jersey.

Collect a deep 300-card base set spotlighting stars,… pic.twitter.com/TGFhodNxs8

— Cardhedger (@cardhedger) October 1, 2025

Les premiers avis n’ont pas tardé sur les réseaux sociaux, entre collectionneurs rassurés et fans moins emballés. On y voit plus clair que sur les visuels des années précédentes mais certains déplorent une mauvaise rigueur dans l’utilisation des logos de franchise ou un logo RC (Rookie Card) plus enfantin que chez Panini.

Évidemment, ce n’est qu’une première collection et Topps réserve encore de nombreuses surprises pour les fans dans le game de la collection de cartes NBA mais on a déjà droit à des petits bonbons comme des triple autographes ou cette carte de OG Anunoby au détourage parfait en souvenir de son dunk sur Jayson Tatum lors des derniers Playoffs.

FIRST LOOK: Topps x NBA triple autograph cards 🔥 https://t.co/o3906xJOp8 pic.twitter.com/sWSImgPiUF

— Topps (@Topps) October 1, 2025

OG Anunoby’s Game 1 dunk on Jayson Tatum is the photo on his 2025-26 trading card 💀🔥

(via @Topps) pic.twitter.com/3mhDBUPmPf

— The Strickland (@TheStrickland) October 1, 2025

La check-list complète est déjà disponible sur le site de Topps avec quelques décalages puisque les joueurs ayant changé d’équipe cet été seront proposés sous leurs anciennes couleurs (D’Angelo Russell aux Nets, Kristaps Porzingis aux Celtics, Guerschon Yabusele aux Sixers…), les cartes ayant été préparés il y a plusieurs mois. Par contre, les amateurs de cartes rookies seront servis avec de nombreux inserts incluant des joueurs de la classe de Cooper Flagg.

Dernier détail qui a son importance, Topps utilise un code couleur par numérotation commun aux cartes de baseball et aux futures cartes NFL pour laquelle le distributeur va aussi récupérer les droits la saison prochaine. Une manière d’uniformiser un peu sa collection et de gagner en lisibilité et en clarté parmi l’offre de cartes de sport.

Alors, qu’est-ce que vous pensez de ces premiers visuels ?