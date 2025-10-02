Comme chaque année depuis 2022, c’est du côté d’Abu Dhabi que la présaison NBA a démarré ce jeudi. Un petit Sixers – Knicks à 18h heure française, parfait pour s’échauffer et reprendre ses marques.

Il ne fallait pas forcément s’attendre à du grand spectacle, même si l’affiche était plutôt cool sur le papier. On le sait, la reprise, c’est souvent brouillon, les stars jouent peu ou même pas du tout (coucou Joel Embiid et Paul George), et les automatismes sont loin d’être au point. Ce Sixers – Knicks n’a pas fait exception à la règle.

11/74 à 3-points (…) entre les deux équipes, 37 pertes de balle au total, 50 fautes sifflées par les arbitres. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

6/49 à 3-points…

Je sais pas si les arceaux vont tenir tout le match avec toutes ces briques

On vous épargne le scénario des 48 minutes mais sachez que les Knicks ont tranquillement dominé les débats, faisant la diff’ dans le deuxième quart-temps (28-18) puis le troisième (28-14) pour finalement s’imposer 99-84.

Une première réussie donc pour le nouveau coach Mike Brown, qui a pu tester certaines combinaisons (comme Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson dans la raquette). L’occasion pour nous aussi d’avoir un aperçu du nouveau style de jeu des Knicks en attaque : plus de mouvement, la balle qui circule plus souvent, rythme plus élevé, tout ça pour devenir moins prévisible que sous Tom Thibodeau. L’adaptation va forcément prendre du temps mais les signes positifs sont là.

Signe négatif par contre : Josh Hart s’est blessé tout en se faisant expulser (oui c’est possible). Pas vraiment ce qu’on veut voir dans un match de présaison…

La perf’ : V.J. Edgecombe s’illustre

Rookie sélectionné en numéro 3 par les Sixers, V.J. Edgecombe était titulaire aux côtés de Tyrese Maxey et est vite devenu l’une des principales attractions du match : 14 points, 6 rebonds et 3 passes en 31 minutes, on a comme l’impression que ce gamin va nous régaler tout au long de la saison.

Montrant ses qualités de scoreur, son dynamisme ainsi qu’une vraie capacité à trouver ses copains, Edgecombe a tout ce qu’il faut pour devenir l’un des nouveaux chouchous à Philadelphie.

Les Français :

On a eu droit à une belle surprise avec l’intégration de Pacôme Dadiet dans le cinq majeur des Knicks, le jeune Français prenant la place d’OG Anunoby blessé. Malheureusement, en dehors d’un gros and-1 en tout début de match, Dadiet n’a pas vraiment réussi à saisir l’occasion (4 points en 15 minutes, 1/6 au tir dont 0/5 à 3-points).

Autre Frenchie un peu en galère : Guerschon Yabusele. Remplaçant en début de match, titulaire en début de seconde mi-temps, Yabu a terminé avec un zéro pointé en 12 minutes. Rien d’alarmant bien sûr, mais le Dancing Bear devra monter en puissance pour avoir la place qu’il espère dans la rotation de Mike Brown. Car il y a de la concurrence sur le banc des Knicks.

Enfin, Mohamed Diawara a eu droit à une dizaine de minutes en fin de match (0 point, 3 rebonds).

Quelques highlights

